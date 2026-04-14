Etihad activa la promoción de sus vuelos de lujo Abu Dabi-Mallorca que operará desde el 12 de junio

A la vista de una cierta normalización en el espacio aéreo en la zona de conflicto EEUU-Irán, las compañías aéreas que operan en la zona se han lanzado a recuperar los vuelos suspendidos. Esta situación ha permitido a Etihad Airways lanzar su campaña de promoción de los vuelos entre Palma y Abu Dabi, una nueva ruta que empezará a operar el 12 de junio.

Etihad Airways ha activado una potente campaña en redes sociales para promocionar su nueva ruta Palma-Abu Dabi y lo hace tras semanas de extremas restricciones en el espacio aéreo de la zona afectada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

A partir del 12 de junio y hasta mediados de septiembre de 2026, Etihad operará tres vuelos semanales de temporada entre Palma y Abu Dabi, abriendo conexiones vía Abu Dabi hacia destinos en Oriente Medio, Asia, Australia y el subcontinente indio, mientras trae visitantes de la red global de Etihad para descubrir las Islas.

Los vuelos serán operados por el nuevo Airbus A321LR de Etihad. Los huéspedes en First pueden disfrutar de suites privadas con puertas que se cierran, completas con gastronomía fina y comodidad premium, como explica la aerolínea en su campaña de promoción de los vuelos con Palma.

Emirates, con sede en el Aeropuerto Internacional de Dubái, tiene previsto reanudar pronto sus operaciones por completo. Actualmente, la aerolínea vuela a 125 de sus 140 destinos globales habituales con un programa de vuelos reducido.

Todos los viajeros que reserven vuelos después del 2 de abril tienen derecho a un cambio de fecha gratuito, válido para todas las clases.

A pesar de la incertidumbre existente en la zona con un frágil alto el fuego, hace tan sólo un mes la situación era crítica en la zona. Sin salir del hotel y a la espera de un vuelo que los pueda traer de vuelta a casa. Así se encontraba hace un mes un grupo de mallorquines en Abu Dabi tras el cierre del espacio aéreo de la zona de Emiratos Árabes tras la guerra en Irán.

«No sabemos cuándo vamos a poder salir de aquí, no tenemos ningún tipo de información y la embajada española no nos dice nada, nos ha dado más información la francesa», explicaban con desesperación a OKBALERES tras más de 72 horas en esta agónica situación.

Y es que Irán ha estado respondiendo hasta el alto el fuego a los ataques masivos desencadenados por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel con misiles dirigidos contra posiciones militares norteamericanas en sus bases de Emiratos Árabes Unidos.