Guerra de Irán, en directo: última hora de la tensión, la vía diplomática y el riesgo de nueva escalada
Sigue en directo la última hora del conflicto en Irán hoy, 16 de abril
La situación en torno a Irán continúa en un punto de máxima sensibilidad en estas horas. El foco sigue puesto en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, donde cualquier movimiento puede tener un impacto inmediato en el comercio global y en los mercados.
En paralelo, el escenario sigue dividido entre la presión militar y la vía diplomática. Estados Unidos mantiene un discurso de máxima firmeza y no descarta medidas de control sobre rutas estratégicas en la zona, mientras al mismo tiempo siguen abiertos los contactos con Teherán para intentar evitar una escalada mayor.
Irán, por su parte, insiste en que no va a ceder bajo presión y mantiene su posición en un contexto cada vez más tenso en Oriente Medio. Israel y Estados Unidos refuerzan el mensaje de contención sobre su capacidad militar y su influencia regional.
El estrecho de Ormuz, punto crítico en una tensión que no deja de escalar
El escenario actual es descrito por numerosos analistas como una tregua inestable, en la que conviven los contactos diplomáticos con una persistente tensión militar. Aunque se mantienen abiertas las vías de diálogo y negociación, el riesgo de una escalada no ha desaparecido. En este contexto, cualquier incidente en el estrecho de Ormuz podría alterar de forma inmediata el equilibrio regional y provocar un nuevo repunte de la crisis en cuestión de horas.
Irán alerta ante China de que el bloqueo de EEUU del estrecho de Ormuz «agravará» la situación en Oriente Próximo
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha alertado este miércoles de que el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y sus «provocadoras» acciones «agravarán» la situación en la región, en el marco de una llamada telefónica mantenida con su homólogo chino, Wang Yi.
«Al describir los últimos acontecimientos en la región tras el alto el fuego, (Araqchi) ha advertido sobre las peligrosas consecuencias de las posiciones y acciones provocadoras de Estados Unidos en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que agravarán la situación en la región», reza el resumen de la conversación difundido por el propio jefe de la diplomacia iraní en sus redes.
Tensión entre Irán, EE. UU. y la diplomacia internacional
La tensión en torno a Irán sigue en un punto crítico este 16 de abril. El estrecho de Ormuz vuelve a situarse como el epicentro de la preocupación internacional, mientras la diplomacia intenta avanzar entre Estados Unidos y Teherán, y la presión militar no desaparece. Un equilibrio muy inestable que mantiene en vilo a toda la región.
Trump afirma que «los dos líderes» de Líbano e Israel hablarán este jueves
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que «los dos líderes» de Líbano e Israel hablarán «mañana» jueves, después de que los gobiernos de ambos países acordaran el martes continuar sus conversaciones para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivados desde el pasado 2 de marzo.