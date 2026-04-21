Instan a la población a prepararse: la AEMET avisa de la llegada de una masa subtropical a España

La AEMET avisa de la llegada de una masa subtropical a España, instan a la población a prepararse. Será mejor que nos empecemos a preparar para unos días en los que todo puede ser posible, tendremos que estar muy pendientes de un cambio en el tiempo que pone los pelos de punta. Vamos a esperar lo inesperado en unos días en los que realmente cada detalle puede ser clave.

Esta primavera nos está dejando unos registros que no son nada buenos, si tenemos en cuenta las lluvias y la situación que parece que nos estará esperando. El buen tiempo se convertirá en la antesala de algo más, con una población que se prepara para lo peor, es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, cuando estamos a punto de ver un cambio radical. Llega una masa subtropical a España que va a provocar que los termómetros se disparen, pero también nos dará una serie de inconvenientes en cuanto a las lluvias se refiere. No se salva nadie de un tiempo que irá cambiando por momentos en esta previsión que pone los pelos de punta.

Instan a la población a prepararse

La población se prepara para lo peor, son muchos los que tendrán que estar esperando este cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente. Cuando en algunos puntos del país lo que tenemos es un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca.

Será mejor que empecemos a ver llegar este cambio de ciclo que parece que nos tocará vivir en una primavera que parece que apunta maneras si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando. La población se prepara para lo peor y lo hace de tal forma que tocará vivir estas subidas y bajadas de temperaturas.

Lo que nos estará esperando es un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con una población que parece que nos estará dando señales de cambios.

La población debe prepararse para una novedad en el tiempo que puede ponernos los pelos de punta. Lo que puede pasar en breve es un destacado cambio que podría alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

El aviso de la AEMET ante la llegada de una masa subtropical a España

España se prepara para recibir una masa subtropical que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, deberemos estar preparados para una serie de detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. Este tiempo parece que llega con fuerza y puede lanzarnos ante una serie de cambios importantes.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «La formación de una baja al oeste de la Península favorecerá la entrada de una masa de aire cálido de origen subtropical. Se esperan cielos con intervalos de nubes, fundamentalmente medias y altas, que se desplazarán de oeste a este. Se prevén tormentas acompañadas de precipitaciones o rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental y alto Ebro. Pueden extenderse con menor probabilidad a Galicia, Ibérica de Aragón y valle del Ebro, donde las rachas muy fuertes de viento serían el principal fenómeno adverso, y al Pirineo con precipitaciones puntualmente fuertes. No se descarta que puedan darse tormentas aisladas, en general con poca precipitación, en las mesetas, Extremadura y el entorno de Sierra Morena. Continuará la entrada de calima hacia la Península desplazándose de oeste a este. Se espera un ascenso de las temperaturas en casi toda la Península, que podría ser notable en el caso de las máximas del litoral norte. Solo en Valencia y el oeste de la meseta norte bajarán las máximas. En Baleares se esperan pocos cambios y en Canarias, descensos, sobre todo en las islas orientales. Se esperan máximas muy altas para la época, que pueden superar los 32C en diversos valles del sur y en el del Ebro».

Las alertas estarán activadas en estas partes del país: «Probables tormentas, acompañadas de precipitaciones o rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental y alto Ebro. Pueden extenderse con menor probabilidad a Galicia, Ibérica de Aragón y valle del Ebro, donde las rachas muy fuertes de viento serían el principal fenómeno adverso, y al Pirineo con precipitaciones puntualmente fuertes. Temperaturas máximas de más de 35C en el Guadalquivir. El viento soplará flojo de componente sur en la Península, con predominio de la componente este en el área mediterránea y el Cantábrico, donde puede ser moderado a fuerte en la costa norte. Poniente moderado a fuerte en el Estrecho. En Canarias se prevé viento de componente norte, de flojo a moderado».