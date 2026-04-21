Cuánto cobra un médico en 2026 en España: su sueldo según guardias, experiencia y comunidad

Los médicos españoles siguen en el foco de la noticia mientras intentan llegar a un acuerdo con Mónica García acerca del nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de uno de los gremios más cualificados y que a la vez sufre una gran crisis estructural que afecta a los profesionales sanitarios. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el sueldo de un médico en España en 2026.

Los médicos españoles siguen en pie de guerra contra Mónica García acerca del nuevo Estatuto Marco que está siendo motivo de huelga indefinida por parte de los profesionales de este sector. Hace unos días la ministra de Sanidad anunció que aún no hay fumata blanca con los sindicatos médicos y por ello la sanidad española se parará durante una semana al mes hasta que haya acuerdo. El motivo de este conflicto está en la petición del sector de un estatuto propio que proporcione mejoras en la jornada, las guardias y la clasificación profesional.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) se pronunció hace unos días después de no llegar a un acuerdo con Mónica García. «Al igual que ocurriera el lunes pasado, ha sido una reunión de trabajo en la que ambas partes se han comprometido a seguir intercambiando propuestas y a mantener próximos encuentros para continuar con la negociación», informó. «Por lo tanto, por el momento no se harán declaraciones sobre lo tratado este viernes y el Comité de Huelga se queda a la espera de nuevas citaciones para seguir avanzando en el diálogo», avanzaron desde el CESM.

El sueldo de un médico en 2026

Con motivo de esta huelga, en los últimos meses también se ha puesto el foco en el sueldo de los médicos, una de las profesiones más cualificadas de nuestro país y que sufren las consecuencias de una crisis estructural que se traduce en altas cargas de trabajo, escasez de personal, guardias prolongadas de más de 24 horas y, en muchas ocasiones, contratos precarios.

Antes de hablar del sueldo de los médicos en España, hay que dejar claro que para formar parte del Sistema Nacional de Salud hay que recorrer una larga travesía. El proceso formativo puede durar más de una década, contando los seis años que se necesitan como mínimo para sacar el grado en Medicina y los 4-5 años que hay que emplear para sacar el título de médico especialista vía MIR. Con los títulos en la mano, para sacar una plaza fija hay que presentarse a una oposición en la comunidad autónoma correspondiente.

En 2026, según informa Red Opositor, el sueldo neto de un médico al inicio de su carrera estará entre los 2.300 y 2.900 euros al inicio de la carrera y esta cantidad neta mensual se incrementará hasta los 3.200-3.600 euros con las guardias (4 o 5 al mes). El bruto anual será de entre 42.000 y 53.000 euros sin guardias y de 55.000-70.000 euros con guardias, dependiendo de la comunidad autónoma.

Los médicos MIR cobrarán de base mensual entre 1.100 y 1.400 brutos según el año de su residencia y, con guardias, se puede ir entre 1.800 y 2.500 euros. Según si están en primer o quinto año de MIR, los salarios pueden ir desde 31.900 euros brutos al año hasta los 52.000 euros brutos que recibirán los que estén en quinto año de residencia.

En el sueldo de un médico del Sistema Nacional de Salud, además del salario base y las guardias, habrá que añadir complementos que le corresponden a un funcionario grupo A1, además de otros específicos que tiene este sector. Esto quiere decir que podrán disfrutar de los siguientes complementos:

Guardias

Complemento destino

Complemento específico

Carrera profesional

Trienios

Dispersión geográfica

Productividad

Por ejemplo, un médico especialista (FEA) del grupo A1 tendrá un salario base mensual de 1.387,24 euros (19.421,36 euros), al que hay que añadir un complemento de destino (680-800 euros), el complemento específico, que ronda los 1.000 euros, además de las guardias, que es el complemento que más impacto tiene en una nómina. Dependiendo de la comunidad autónoma, los que hagan entre cuatro y cinco guardias al mes pueden ganar entre 1.700 y 3.500 euros brutos adicionales. Así hasta llegar a los 5.000-5.600 euros brutos al mes.

Por lo que respecta a la carrera profesional, a partir de los primeros cinco años se generan entre 150 euros y 300 euros al mes y los primeros trienios, a los tres años, generan 51,79 euros mensuales.

Red Opositor informa en su página web sobre el sueldo de un médico en 2026 con unas guardias al mes que pueden rondar las cuatro o cinco. La distribución será de la siguiente manera:

La diferencia según las comunidades

La sanidad en España está transferida a las comunidades autónomas y eso hace que existan grandes diferencias salariales con respecto al sueldo de un médico en 2026. Red Opositor informa de las diferencias del salario bruto anual sin guardias de los médicos especialistas según la zona de España en la que desarrollen su actividad. Son las siguientes: