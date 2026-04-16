Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El aumento de las listas de espera hasta superar los 853.000 pacientes pendientes de cirugía refleja una situación preocupante que también interpela directamente a la gestión del Ministerio de Sanidad, Mónica García. Aunque las comunidades autónomas tienen las competencias transferidas, la política sanitaria nacional debería ejercer un papel clave de coordinación, impulso de medidas comunes y dotación de recursos para evitar este tipo de desequilibrios.

Pero la falta de nuevos Presupuestos —con la prórroga de las cuentas del Estado— frena la capacidad de acción y refuerza la sensación de parálisis en un momento crítico. A este escenario se suman las huelgas médicas, que, aunque responden a reivindicaciones legítimas, agravan aún más la presión asistencial. El resultado es un sistema tensionado en el que los datos apenas mejoran y donde la ausencia de liderazgo efectivo a nivel nacional dificulta una respuesta estructural al problema.

Traumatología (200.584), Oftalmología (172.974) y Cirugía General (149.749) son las especialidades con un mayor número de pacientes registrados. No obstante, las especialidades con mayores incrementos porcentuales en el periodo son Dermatología, que crece un 14,7% (3.140 pacientes), Cirugía Maxilofacial un 13,7% (4.134 pacientes), y Cirugía Torácica, un 7,4% (212 pacientes).

Dermatología con 64 días, y Cirugía cardíaca y Oftalmología, ambas con 77 días, son las especialidades con menores tiempos medios de espera. La especialidad con mayor tiempo medio de espera sigue siendo Cirugía Plástica con 269 días, seguida de Neurocirugía con 172 días y Angiología y Cirugía Vascular con una espera media de 151 días.

Los 11 procesos quirúrgicos que se monitorizan agrupaban en diciembre 2025 un total de 295.275 pacientes (34,6% del total), lo que supone una disminución de 1.621 pacientes respecto al mismo periodo en 2024. El tiempo medio de espera disminuye en ocho de los once procesos, situándose en 93 días. Destaca la disminución en 8 días en la colecistectomía y la corrección de Hallux valgus (juanetes) y en 5 días la artroplastia de cadera.

Por otro lado, la artroplastia de rodilla, cirugía cardiaca valvular, ‘by-pass’ coronario e histerectomía, que suman un total de 37.140 pacientes (4,4% del total de la lista), con 2.407 pacientes menos que en diciembre de 2024 y 1.945 pacientes menos que en junio de 2025 El tiempo medio de espera de estos procesos es de 54 días para el ‘bypass’ coronario, 71 días para la cirugía cardíaca valvular, 105 días para la prótesis de rodilla, y 114 días para la histerectomía.

Tiempo máximo de acceso

Los cinco procesos incluidos con garantía de tiempo máximo (180 días) son el bypass coronario, la cirugía cardiaca valvular y la prótesis de rodilla, además de la prótesis de cadera y cataratas que estaban ya contempladas en el RD 605/2003. Para el by-pass coronario, el tiempo medio de espera se sitúa en 54 días y aumenta en 9 días respecto al mismo periodo de 2024. Un 1,6% de los pacientes espera más de los 180 días establecidos.

En la cirugía cardíaca valvular el tiempo medio de espera es de 71 días y aumenta 6 días. Un 6,9% de los pacientes espera más de 180 días. En cuanto a las cataratas, el tiempo medio de espera es de 68 días y disminuye en 1 día. Un 2,6% de los pacientes lleva esperando más de 180 días.

En prótesis de cadera, el tiempo medio de espera es de 98 días, con 5 días menos que en el corte 2024. El 13,7% supera los 180 días de espera. El tiempo medio de espera en la prótesis de rodilla es de 105 días, 14 días menos que en diciembre 2024), con un 15,9% de los pacientes que espera más de 180 días.

Consultas externas

En cuanto a las consultas externas, 84,42 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta en Atención Especializada hospitalaria. Dicha tasa es superior en 1,2 puntos a la de diciembre de 2024 y hasta 3 puntos respecto a hace seis meses. El tiempo medio de espera de dichos pacientes es de 102 días, 3 días menos que en el corte de diciembre de 2024, pero 6 días más que en junio. La proporción de pacientes que tenían una fecha de cita asignada para más de 60 días es del 61,5%.

Los menores tiempos se observan en Cirugía General con un promedio de espera de 61 días, Ginecología con 64 días y Cardiología con 68 días. Las especialidades con mayores tiempos de espera son: Traumatología con 132 días y Dermatología con 127 días.

Otras consultas médicas

La media nacional se sitúa en 17,69 por cada 1.000 habitantes. Por CCAA la lidera Cantabria con una tasa de 24,92 (14.490 pacientes en lista, 137 días de espera), seguida de cerca por Cataluña con 24,84 por hab. (197.768 pacientes, 142 días); La Rioja con 23,80 (7.822 pacientes, 78 días); Andalucía con una tasa de 23,51 (199.950 pacientes, 173 días); Asturias con 22,12 (22.402 pacientes, 91 días); Extremadura con 21,96 (22.404 pacientes, 135 días); Murcia con 21,52 (34.197 pacientes, 103 días), Galicia con 18,82 (49.554 pacientes, 73 días), Aragón con 18,71 (25.783 pacientes, 132 días) y Castilla-La Mancha con 18,06 (36.260 pacientes, 92 días).

Por debajo de la media nacional se ubican Navarra con una tasa de 16,08 (10.861 pacientes, 96 días), Canarias con 14,59 (32.131 pacientes, 106 días) y Baleares con 13,62 (17.075 pacientes, 105 días). Cierran la lista con las tasas más bajas Melilla con 12,73 (901 pacientes, 82 días). Ceuta con 12,12 (931 pacientes, 94 días). Madrid con 11,23 (80.525 pacientes, 50 días). El País Vasco con 10,81 (24.069 pacientes, 64 días). Castilla y León con 10,57 (24.786 pacientes, 87 días). Finalmente, la Comunidad Valenciana tiene la tasa más baja de 9,91 (51.600 pacientes, 88 días).

Con tasas inferiores a la media nacional (84,42 por cada 1.000 habitantes) se ubican Murcia con 70,53 (89 días), Canarias con 65,25 (la espera más alta con 162 días), Cantabria con 64,20 (61 días) y Cataluña con 64,00 (120 días). Cierran la estadística Ceuta con una tasa de 57,04 (72 días), el País Vasco con 33,96 (49 días), Castilla-La Mancha con 26,29 (64 días), La Rioja con 25,81 (32 días) y Melilla, que registra los valores más bajos con una tasa de 13,26 y solo 16 días de espera media.