Los médicos explican cómo diferenciar entre dolor de riñón y dolor de espalda

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El dolor en la zona baja de la espalda es una de las molestias más frecuentes en la población adulta. Muchas veces se asocia automáticamente a una mala postura, a un esfuerzo físico o incluso al estrés acumulado. Sin embargo, no siempre es tan simple. En algunos casos, ese dolor que parece muscular puede tener su origen en los riñones, lo que cambia por completo la importancia del síntoma y la urgencia con la que debe abordarse. Ahora bien hay diferencias entre dolor de riñón y dolor de espalda.

La confusión entre dolor de espalda y dolor renal es bastante habitual, sobre todo porque ambos se localizan en zonas cercanas. Los riñones se sitúan a ambos lados de la columna vertebral, en la parte media de la espalda, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas. No obstante, existen diferencias claras que permiten distinguirlos si se presta atención a ciertos detalles. Instituciones como la National Kidney Foundation advierten que reconocer estos matices es clave para detectar a tiempo posibles problemas renales.

Cómo diferenciar entre dolor de riñón y dolor de espalda

Un artículo publicado en Prevention explica que, para distinguir entre dolor de riñón y dolor de espalda, los especialistas suelen fijarse en dos aspectos fundamentales: la localización exacta de la molestia y la forma en que se manifiesta.

En el caso del dolor de espalda, lo más habitual es que se concentre en la zona lumbar, es decir, en la parte baja. Puede aparecer tras un esfuerzo físico, una mala postura mantenida durante horas o incluso tras dormir en una posición incómoda. Además, es frecuente que este tipo de dolor cambie según el movimiento: empeora al agacharse, mejora al caminar o se intensifica al permanecer sentado demasiado tiempo.

Por el contrario, el dolor de riñón suele localizarse un poco más arriba, en los laterales de la columna, en lo que se conoce como flancos. No siempre es fácil de identificar, pero muchas personas lo describen como una molestia más profunda, menos superficial que el dolor muscular.

Tipo de dolor y sensaciones asociadas

Otro elemento clave para diferenciar ambos problemas es el tipo de dolor. El de espalda puede variar mucho: desde una molestia leve hasta una sensación punzante o incluso ardor. En ocasiones, también puede ir acompañado de hormigueo o irradiarse hacia las piernas si hay afectación nerviosa.

En cambio, el dolor renal tiende a ser más constante. No suele cambiar con el movimiento ni mejora al adoptar una postura concreta. Puede ser sordo y persistente o, en casos como los cálculos renales, aparecer en forma de dolor intenso que viene en oleadas.

Además, el dolor de riñón rara vez aparece solo. Suele ir acompañado de otros síntomas que sirven como señal de alerta. Entre ellos destacan cambios en la orina —como un color más oscuro, presencia de sangre o un olor inusual—, sensación de ardor al orinar, necesidad frecuente de acudir al baño o incluso fiebre, náuseas y escalofríos.

Principales causas del dolor renal

El origen del dolor en los riñones puede ser diverso, aunque existen algunas causas más frecuentes. Una de las más comunes son los cálculos renales, pequeñas acumulaciones de minerales que pueden provocar un dolor muy intenso cuando se desplazan. Suele ser más intenso que el de espalda e incluso algunas personas deben acudir a urgencias.

Otra causa habitual es la infección urinaria que se extiende hasta los riñones. En estos casos, además del dolor, suelen aparecer síntomas generales como fiebre o malestar. También existen otras condiciones menos frecuentes, como la enfermedad renal poliquística o, en casos más raros, tumores.

A diferencia del dolor de espalda, que suele tener un origen mecánico, el dolor renal implica un problema interno que puede afectar al funcionamiento del organismo. Por eso, su detección precoz resulta especialmente importante.

Cuándo acudir al médico

Saber cuándo consultar con un profesional es fundamental. En el caso del dolor de espalda, lo habitual es que mejore con reposo, aplicación de calor o antiinflamatorios. Si la molestia persiste durante varias semanas (aunque no hace falta esperar tanto, en especial si uno no puede moverse como siempre) o aparece tras un traumatismo, conviene acudir al médico para una evaluación más detallada.

Sin embargo, con el dolor de riñón no se recomienda esperar. Ante la sospecha de un problema renal, lo más prudente es consultar cuanto antes al especialista. Esto es especialmente importante si aparecen síntomas asociados como fiebre, cambios en la orina o dolor intenso.

El motivo es que algunas afecciones renales pueden empeorar rápidamente si no se tratan a tiempo. Infecciones, obstrucciones o inflamaciones pueden derivar en complicaciones más serias si no se interviene de forma precoz.