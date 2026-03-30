Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Noelia Castillo Ramos, de 25 años, falleció tras recibir la eutanasia el pasado 26 de marzo, después de una batalla judicial de casi dos años para que se reconociera su derecho a morir bajo la ley de eutanasia vigente en España desde 2021. Su caso se convirtió en un símbolo de las tensiones entre derechos individuales, el papel de la familia y los límites de la intervención judicial en decisiones sobre la propia vida.

La joven sufrió lesiones graves tras un intento de suicidio en octubre de 2022, después de múltiples agresiones, y quedó parapléjica con dolor crónico persistente. Su situación generó un debate público intenso sobre la aplicación de la ley de eutanasia en casos de sufrimiento tanto físico como psíquico.

En una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), la ministra de Sanidad, Mónica García, ha aprovechado una vez más para atribuir gran parte de la responsabilidad por el sufrimiento de Noelia a grupos «ultras», ha determinado, y a quienes han intentado frenar el proceso legal de eutanasia. También ha señalado que el Partido Popular «se pone más del lado de los ultras que del lado de los derechos adquiridos».

García ha cargado contra Abogados Cristianos y otros grupos motivados por razones ideológicas más que por el propio derecho de eutanasia o por qué ha fallado la sociedad en general. En esa onda expansiva, la titular de Sanidad, con cinco huelgas sanitarias en nuestro país, ha tenido tiempo también para criticar al Partido Popular por, según ella, «ponerse más del lado de los ultras» y «siempre de espaldas a la ley», ha mencionado en referencia a las declaraciones de dirigentes políticos que han cuestionado por qué la joven llegó hasta esa situación.

La ministra anunció además que trabaja en un manual de buenas prácticas para agilizar la aplicación de la ley de eutanasia y reducir las demoras en los procesos.

Debate y diferentes perspectivas

El caso de Noelia ha generado múltiples enfoques y análisis. Algunos especialistas y asociaciones han señalado que, independientemente del derecho a la eutanasia, el caso expone fallos sociales más amplios, como la falta de acompañamiento en salud mental durante años, procesos judiciales largos que prolongan el sufrimiento y la necesidad de evaluar si la ley protege adecuadamente a personas con trastornos psiquiátricos.

Por otra parte, la Iglesia católica y líderes conservadores han criticado la eutanasia de Noelia, calificándola como un síntoma de un fracaso colectivo y una señal preocupante sobre la dirección moral de la sociedad.

El caso también estuvo marcado por la circulación de desinformación, con narrativas no verificadas sobre su vida y las razones de su decisión. Los medios y verificadores han señalado que algunas versiones difundidas en redes sociales eran inexactas o no probadas.

El caso de Noelia no va sólo sobre una decisión individual de morir, sino que ha desatado un debate profundo sobre el alcance y aplicación de la ley de eutanasia en España, el papel de la familia y la justicia, la responsabilidad de la sociedad en la atención de personas con sufrimiento prolongado y la politización mediática de un tema delicado.