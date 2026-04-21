Ni Madrid ni Barcelona: esta es la ciudad con la calle más larga de España que tiene 19 kilómetros y 96 portales

La calle más larga de España está en Cartagena, concretamente en uno de los grandes tesoros de España: La Manga del Mar Menor. La Gran Vía de La Manga está considerada como la calle más larga de España con sus 19 kilómetros y 96 portales a pocos metros del mar, en el que es uno de los principales puntos de turismo a nivel local, nacional e incluso internacional. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la calle más larga de España.

España tiene muchas joyas repartidas por todo su territorio y una de ellas es la comunidad autónoma de Murcia. La región es cada vez más hermosa y los datos de turismo lo corroboran: en 2025 se batió un récord de turismo con la visita de 1,2 millones de turistas internacionales (un 6,4% más que el año anterior). Sólo en el último trimestre del pasado año, 623.000 turistas nacionales se dejaron ver por la comunidad autónoma de Murcia.

Uno de los grandes tesoros de la zona es la histórica ciudad de Cartagena y, concretamente, La Manga del Mar Menor, que históricamente ha sido uno de los destinos turísticos favoritos de los visitantes locales, nacionales e internacionales. ¿El motivo? Este cordón litoral, que está compuesto por una lengua de tierra de 21 kilómetros, es uno de los accidentes geográficos con más solera del país, ya que a lo largo de toda una avenida las edificaciones por dos partes están a escasos metros del Mar Menor y del Mediterráneo.

Así es la calle más larga de España

Y esa lengua de tierra de 21 kilómetros hace que La Manga del Mar Menor tenga la calle más larga de España. Este honor lo tiene la Gran Vía de La Manga, que tiene una longitud de 19 kilómetros y recorre esta localidad desde Cartagena, ubicada en su punto sur, hasta San Javier, que está en el norte. Además de ser la calle más larga de España, también es una de las más largas de Europa, sólo por detrás de la calle Roskildevej en Copenhague, que tiene un total de 31 kilómetros.

¿Qué podemos encontrar en la columna vertebral de La Manga? Pues, teniendo en cuenta que esta Gran Vía parte La Manga del Mar Menor por la mitad, a lo largo de sus 19 kilómetros podemos encontrar todo tipo de edificios destinados al turismo, como pueden ser segundas residencias, hoteles y apartamentos, además de todo lo que va acorde a ello: bares, cafeterías y restaurantes que hacen una oda a la gastronomía de la localidad, especialmente al arroz al caldero, manjar de la zona.

Lógicamente, la calle más larga de España en este caso también está rodeada de playas a sus dos costados, que son las siguientes:

Playa del Estacio

Playa de las Matas Gordas

Playa de las Gaviotas

Playa de Leo

Playa de Las Antillas

Playa del Arenal

Playa del Pedrucho

Playa Esnipes

Playa del Galán

Playa Eurovosa

Playa del Banco del Tabal

Playa Bellavista

Playa La Sosica

Playa de Cavanna

Playa de Galua

Playa de Marchamalo

Playa de Puerto Bello

Playa de La Gola

Playa del Barco Perdido

En la parte situada al norte también destaca el canal de las Encañizadas, que forma parte del espacio protegido de las Salinas, y otros emplazamientos como las salinas de Marchamalo o la playa de las Amoladeras, que se caracteriza por su biodiversidad.

El portal Idealista publicó recientemente un ranking de las calles más largas de España que sitúa a La Manga del Mar Menor por delante de la Gran Vía de Las Cortes Catalanas, situada en Barcelona y que cuenta con 13 kilómetros. La calle Valencia, situada en la Ciudad Condal, es la tercera más larga del país. La cuarta calle más larga de España es la famosa calle Alcalá de Madrid, que cuenta con 10,5 kilómetros, y le siguen en la clasificación la calle Arturo Soria y Bravo Murillo.