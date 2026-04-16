El Gobierno de Murcia pagará las dos primeras cuotas a los autónomos que estén de baja médica

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este jueves que su gobierno asumirá el coste de la cuota de los autónomos durante los dos primeros meses de baja médica por enfermedad o accidente. La medida, articulada como ayuda directa, podrá alcanzar los 700 euros por beneficiario y está dotada con una partida de 2 millones de euros, pendiente de publicación en las próximas semanas.

Según ha explicado López Miras, durante la sesión de control en la Asamblea Regional, la iniciativa responde a una demanda histórica de los trabajadores por cuenta propia: no tener que seguir abonando su cotización a la Seguridad Social mientras permanecen de baja y, por tanto, carecen de ingresos. «Es una contradicción que nadie debería tener que soportar», ha subrayado el presidente regional, quien ha insistido en que la medida llegará a los 106.370 autónomos que actualmente trabajan en la Comunidad Autónoma.

La convocatoria de las ayudas está en fase de ultimación y se publicará en las próximas semanas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Cada autónomo que sufra una incapacidad temporal podrá recibir una ayuda directa de hasta 700 euros, sufragada íntegramente por el Ejecutivo autonómico, con el objetivo de cubrir el importe de la cuota que el trabajador debería abonar durante ese período.

La medida se suma al conjunto de iniciativas que el Gobierno de López Miras ha puesto en marcha en los últimos meses para apoyar al colectivo autónomo. Entre ellas destaca la denominada Cuota Cero Ampliada, que cubre los dos primeros años de cotización de los nuevos emprendedores que se dan de alta como trabajadores por cuenta propia, así como una inversión de 2,7 millones de euros destinada específicamente al apoyo de los autónomos del sector del comercio.

El presidente regional ha aprovechado su intervención en la Asamblea para cargar contra las políticas del Gobierno central hacia los autónomos. En su opinión, el modelo impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez «penaliza a quienes generan empleo y actividad económica», en lugar de protegerles. López Miras ha exigido a la Administración central que abandone lo que ha calificado como «maltrato» a un colectivo que, según ha recordado, constituye el principal motor de creación de puestos de trabajo en España.