El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha vuelto a reencarnar en el emperador Teodosio I El Grande y ha tomado las riendas de una cuádriga en el Viernes Santo de Lorca. Miras ha formado parte del cortejo que ha lucido el Paso Blanco en el tramo principal de la carrera a su paso por la avenida Juan Carlos I. Una experiencia que lleva varios años protagonizando.

A través de un mensaje en redes sociales, el jefe del ejecutivo autonómico ha expresado su vínculo con esta ciudad murciana, señalando que tiene a «Lorca en el corazón».

Además, ha indicado que es «un honor» vivir «de nuevo este Viernes Santo único», en referencia a una de las celebraciones más emblemáticas de la Semana Santa española.

El desfile bíblico pasional de Lorca, protagonizado por cofradías como el Paso Azul y el Paso Blanco, es uno de los actos centrales del Viernes Santo y atrae a miles de visitantes cada año. La Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma con más fiestas de Semana Santa declaradas de Interés Turístico Internacional de España, en concreto seis: Cartagena, Lorca, Murcia, Jumilla, Cieza y los tambores de Mula.

Doña Sofía, en Murcia

López Miras también ha asistido este Viernes Santo a la procesión de los Salzillos de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia, en la que también han estado la Reina Doña Sofía y las Infantas Doña Elena y Doña Cristina. En palabras del jefe del ejecutivo autonómico, esto «da cuenta de la trascendencia y la importancia que tiene la Semana Santa en la Región de Murcia».

«Una Semana Santa marcada por la devoción, fe, pasión, tradición, cultura y legado, pero que también supone oportunidades, crecimiento y desarrollo de la mano del turismo», ha declarado el dirigente popular.

López Miras ha acompañado a la reina y a las infantas hasta la plaza del Cardenal Belluga, desde donde han visto la procesión.

La Reina Sofía y las infantas han visitado este Jueves Santo el Museo Salzillo y la sede de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno antes de desplazarse hasta Cartagena, donde han disfrutado del Jueves Santo. De la procesión del Silencio y del Cristo de los Mineros de Cartagena, de la cofradía de los Californios, junto a la alcaldesa de la ciudad portuaria, Noelia Arroyo (PP).

Siguieron el cortejo desde los balcones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en la calle del Aire, coincidiendo con la salida de la comitiva desde la Iglesia de Santa María de Gracia. Como es habitual, las luces de la ciudad apagaron al paso de este cortejo.

Bajo el silencio, sólo interrumpido por el rítmico golpe del mazo y el racheo de los portapasos, la comitiva recorrió las calles del casco antiguo en un ambiente de profundo respeto y recogimiento que impresionó a Su Majestad y Sus Altezas.

Tras un paseo a pie por el eje histórico de la ciudad, recorriendo las calles Comandante Villamartín, la plaza San Sebastián y la calle del Aire, la comitiva visitó la sede de la Cofradía California, donde aguardaban cientos de personas la llegada de Su Majestad, que firmó en el Libro de Honor, y pudo visitar la Iglesia de Santa María de Gracia para contemplar los tronos preparados para la salida procesional.

Finalizado el recorrido, las autoridades se dirigieron a la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País (la Económica), donde como muestra de gratitud, la regidora hizo entrega a la reina y a las infantas de varios obsequios con una profunda identidad local. Entre ellos, un pañuelo de seda pintado a mano por la artesana Rosa Torres, inspirado en la cávea del Teatro Romano, y un broche de capitel corintio bañado en plata, que reproduce una pieza original de la época de Augusto hallada en el yacimiento.

Asimismo, les entregó unos colgantes con forma de colas de ballena, en homenaje a los cetáceos que transitan por la costa cartagenera y a la tradición marinera de la ciudad.

Este viernes, la Reina y las infantas han asistido a la procesión de los Salzillos, en Murcia, uno de los cortejos más representativos de la Semana Santa de la Región, protegido como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

Los reyes, en Madrid

Por su parte, los reyes han vivido la Semana Santa en Madrid, en compañía de la princesa de Asturias y la infanta Sofía, como viene siendo habitual. Los monarcas han aparecido por sorpresa, entre vítores y aplausos, en la procesión del Silencio de Carabanchel.

Los vecinos que esperaban la salida del paso de Jesús Nazareno de la Parroquia de San Sebastián Mártir quedaron sorprendidos cuando se dieron cuenta de la presencia de la Familia Real.

Tanto los reyes como sus hijas estuvieron charlando con los vecinos y haciéndose fotografías con ellos, quienes las han difundido en redes sociales, destacando la cercanía de los monarcas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía.