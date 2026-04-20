CubaLa dictadura cubana ha exigido a Estados Unidos el fin del bloqueo tras una reunión en La Habana, según ha confirmado este lunes el subdirector general para Estados Unidos del Ministerio de Exteriores de la dictadura de Cuba, Alejandro García del Toro. La Habana ha confirmado la celebración de un encuentro reciente entre delegaciones de alto nivel de la isla del Caribe y Estados Unidos en La Habana, en el que el principal reclamo cubano ha vuelto a ser el fin del bloqueo económico y energético que mantiene Washington sobre la isla. La dictadura cubana atribuye su crisis económica al bloqueo. En cambio, la disidencia cubana niega que el hambre y la escasez de la isla se deban a Estados Unidos.

La reunión se ha confirmado después de que la dictadura cubana le haya intentado mandar un mensaje a Donald Trump a través del nieto del líder sanguinario Raúl Castro, hermano del dictador Fidel Castro. La Habana recurrió a un acaudalado empresario habanero, Roberto Carlos Chamizo González, de 37 años, para que intentara entregar personalmente una carta a la Casa Blanca hace días, al margen de los canales diplomáticos habituales, según informaron un funcionario estadounidense y un ex funcionario estadounidense.

Desde hace semanas, el líder de la dictadura comunista cubana, Miguel Díaz-Canel, confirmó que existen conversaciones con Estados Unidos destinadas a «buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos». Esa posibilidad ya había sido mencionada previamente por Trump, aunque las autoridades cubanas la habían negado.

La dictadura comunista cubana atraviesa su peor crisis económica en décadas, agravada por la falta de ayuda de la narcodictadura de Venezuela después de la operación de captura por parte de EEUU del narcodictador Nicolás Maduro.

La carta tenía un formato similar al de una nota diplomática y llevaba el sello oficial de la dictadura cubana, según el funcionario estadounidense en funciones. El mensaje, que pretendía llegar a Trump por vía extraoficial, proponía acuerdos económicos y de inversión, así como el levantamiento de sanciones, y advertía que la dictadura cubana se estaba preparando para una incursión estadounidense, añadió el funcionario estadounidense.

El mensajero es Roberto Carlos Chamizo González, de 37 años. Un empresario cubano dedicado al alquiler de automóviles de lujo y al turismo de alta gama. Fue enviado de regreso a La Habana desde Miami después de que un agente de Aduanas y Protección Fronteriza lo detuviera en el aeropuerto, incautando la carta y frustrando el intento, según el funcionario estadounidense.

El sanguinario Raúl Castro, de 94 años, hermano de Fidel Castro, es la figura más importante dentro de la dictadura de Cuba. Intentó comunicarse directamente con Trump, pasando por alto al secretario de Estado Marco Rubio. Hijo de inmigrantes cubanos, Rubio ha presionado durante mucho tiempo a Washington para que aumente la presión sobre la dictadura comunista de La Habana y fuerce un cambio político en la isla.

Un encuentro de alto nivel

Según explicó el subdirector general para Estados Unidos del Ministerio de Exteriores de la dictadura comunista de Cuba, Alejandro García del Toro, en la reunión participaron representantes estadounidenses con rango de secretarios adjuntos del Departamento de Estado. Por la parte cubana asistió una delegación encabezada a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores.

El encuentro, según la versión oficial, se desarrolló en un ambiente «respetuoso y profesional», sin ultimátums ni condiciones impuestas por ninguna de las partes.

El bloqueo energético, principal punto de fricción

Durante la reunión, la delegación cubana centró su intervención en la exigencia de poner fin al denominado «bloqueo energético», que La Habana considera una forma de presión económica que afecta directamente a la población.

Hace semanas, la isla registró varios apagones que la dejaron a oscuras. El gobierno de la dictadura comunista cubana sostiene que estas medidas suponen un obstáculo para el desarrollo del país y denuncia que restringen el acceso a combustibles y otros recursos esenciales para la economía nacional.

El apagón no sólo ha interrumpido el suministro eléctrico, sino que también ha afectado a los servicios esenciales como agua potable, transporte público, hospitales, comunicaciones y empresas. Los cubanos han tenido que improvisar con velas, linternas y generadores, mientras que supermercados y farmacias enfrentan dificultades para mantener servicios básicos.

La situación se debe a una profunda crisis energética de Cuba, marcada por plantas anticuadas, falta de repuestos y dependencia de combustibles importados. La crisis se ha agravado por los efectos del bloqueo energético y económico, que limita la entrada de petróleo y otros recursos clave para mantener la red eléctrica en funcionamiento.

Un intercambio sin plazos ni compromisos

Desde la parte cubana se ha subrayado que en el encuentro no se establecieron plazos ni condiciones concretas, y que el diálogo se desarrolló dentro de los cauces diplomáticos habituales.

No obstante, las diferencias de fondo entre ambos países siguen siendo profundas, especialmente en lo relativo a la política de sanciones y al modelo político de la isla.

Relación marcada por décadas de tensiones

Las relaciones entre la dictadura comunista de Cuba y Estados Unidos han estado históricamente condicionadas por sanciones económicas y episodios de acercamiento y distanciamiento político.

En este contexto, el gobierno de la dictadura comunista cubana insiste en que cualquier avance en la relación bilateral pasa necesariamente por el levantamiento del bloqueo, al que atribuye un impacto directo sobre la economía y la vida cotidiana de la población.