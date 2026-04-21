Pablo Motos sobre Ana Mena en ‘El Hormiguero’: «No sé si perdonarla»

Este lunes 20 de abril, El Hormiguero ha recibido a los coaches de la nueva edición de La Voz Kids que se estrena el próximo 9 de mayo. Con Pablo Motos han estado Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco, aunque hubo una baja. Ana Mena, quien se estrena este año en el talent musical, no ha podido acudir, aunque es una de las invitadas habituales del programa de Antena 3. En estos momentos se está preparando para su gira veraniega por festivales en toda España, además de continuar saboreando el éxito de la película Ídolos, que protagonizó con Óscar Casas y en la que encontró el amor con el actor.

«Ana Mena no ha podido venir porque está rodando. Se ha disculpado, pero no sé si perdonarla», ha comenzado diciendo Pablo Motos tras presentar a Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco, tres de los cuatro coaches de La Voz Kids.

Eso sí, el presentador de Antena 3 estaba bromeando y ha admitido: «Yo es que a ella la adoro». Y es que Mena es una habitual de El Hormiguero y siempre ha mostrado muchísima complicidad con Pablo Motos.

Sobre Mena, Antonio Orozco ha dicho, mirando a cámara y dirigiéndose, con humor, a su compañera de La Voz Kids: «Ana Mena tiene mucho que callar porque la edición que ha grabado… ¿Cómo se puede ser así en la vida? Tan competitiva. ¿Por eso no has venido hoy? Te has pasado». Motos le ha dicho: «A mí me han dicho que el competitivo eras tú, Antonio…». Edurne lo ha corroborado: «Me considero competitiva, pero el nivel de Antonio es otro nivel. Ahora, el que calla con cara de angelito (refiriéndose a Fonsi), otro que tal baila. Van todos a machete».

Sobre Ana Mena, Orozco ha dicho: «Ha sido una pasada. Un descubrimiento. Escucharla en directo es impactante. Te bloqueas de verdad». Luis Fonsi, por su parte, ha reconocido: «Ha sido su primera vez, pero en el programa número uno conectó con los niños. Fue un encanto.» Motos ha aprovechado para volver a halagar a la cantante madrileña: «Aquí, cuando viene, gana a todo. Da igual a lo que sea. Competir contra ella, ya has perdido».