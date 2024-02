Un hombre decapita a su padre y muestra su cabeza en un directo de Youtube

Un hombre ha asesinado y decapitado a su padre este martes en Levittown (Filadelfia, EEUU) y posteriormente ha mostrado su cabeza en vídeo. En el vídeo, que ha sido eliminado de la plataforma YouTube, Justin Mohn, de 32 años, lanzaba críticas contra su progenitor, Mike Mohn, por haber sido empleado federal.

«Ahora está en el infierno por traicionar a su país», aseguraba en las imágenes a la vez que mostraba la cabeza decapitada de su padre, envuelta en un plástico. Mohn fue arrestado unas horas después de los hechos en Fort Indiana Gap, en el centro de Pensilvania, cuando se encontraba conduciendo el coche de su padre. Ahora está a la espera de una audiencia programada para el 8 de febrero. Las redes sociales han bloqueado todos los contenidos en relación con este suceso.

@elonmusk how come nothing is showing up on #JustinMohn ??

Nutcase who beheaded his own father. pic.twitter.com/lcY4ZbCAYt

— Shane (@Jingle_Ingle67) February 1, 2024