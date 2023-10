Hamás bombardeó un hospital infantil de Israel una semana antes del ataque al de Gaza

Hamás bombardeó el hospital infantil de Ascalón, al sur de Israel, sólo una semana antes del brutal ataque al centro médico de Al-Ahli de Gaza que, según el Gobierno de Benjamín Netanyahu, fue obra de la Yihad Islámica.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de octubre, cuando un cohete lanzado desde Gaza impactó contra la sección de desarrollo infantil del Centro Médico Barzilai.

Según informó Gili Givati, subdirector del hospital, «el centro quedó completamente destruido» pero no hubo víctimas porque en el momento del ataque las instalaciones ya no estaban en funcionamiento por la ofensiva desplegada por Hamás. Además, miembros del personal sanitario que sí se encontraban allí lograron huir a tiempo al refugio antiaéreo.

Como se aprecia en las imágenes que acompañan a estas líneas, el hospital infantil quedó completamente destrozado y, según han informado las autoridades, hay riesgo de que sufra un colapso y se derrumbe al completo.

The Child Development Center at the Barzilai Medical Center in Ashkelon suffered a direct hit by a rocket launched from Gaza. On normal days, the center also treats Palestinian kids from Gaza. pic.twitter.com/yYHuYzaHk1 — Ariel Oseran (@ariel_oseran) October 11, 2023

Ataque al hospital de Gaza

Esto ocurrió sólo una semana antes del brutal ataque contra el hospital de Gaza del que, en un primer momento, Hamás acusó a Israel. Todo apunta a que fue obra de la Yihad Islámica, al menos, así se desprende de las imágenes e informaciones difundidas por el Gobierno de Netanyahu.

De hecho, cuantos más detalles se conocen de la explosión en Al-Ahli menos consistente era la versión difundida por Hamás. Desde un primer momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) negaron su participación en los hechos.

El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, aseguró que las fuerzas hebreas no lanzaron una ofensiva contra el citado hospital, sino que «las instalaciones médicas fueron alcanzadas por un cohete lanzado por la Yihad Islámica» que se habría desviado de su trayectoria impactando contra el hospital.

«Puedo confirmar que después de analizar los sistemas operativos de las IDF, una serie de cohetes fueron lanzados por los terroristas desde Gaza, pasando muy cerca del hospital Al-Ahli a la vez que se producía una explosión en el mismo», apuntó al respecto.

Los lanzamientos de estos proyectiles se realizan en muchas ocasiones en zonas muy pobladas para evitar las represalias o la neutralización de los lanzadores.

Como se muestra en las imágenes difundidas por la cadena qatarí Al Jazeera, uno de los cohetes lanzados hacia la zona de Tel Aviv falla acabó cayendo a tierra, provocando una explosión considerable.

Check your own footage before you accuse Israel. 18:59 – A rocket aimed at Israel misfired and exploded.

18:59 – A hospital was hit in Gaza. You had one job. https://t.co/iCgYOkaE84 pic.twitter.com/Ag2mKCBb6M — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Por otro lado, cabe destacar que las imágenes difundidas por Israel mostraban la ausencia del cráter característico que dejan las bombas guiadas por láser (JDAM), que son las que utiliza este país en sus operaciones contra Hamás.