Un estudio catalán pone en duda el origen de la Gran Pirámide: fue construida por una civilización anterior al antiguo Egipto
Las cifras que se manejan en el informe hablan de una antigüedad de hasta 12.000 años
El ambicioso proyecto de Egipto que busca cambiar el futuro de El Cairo para siempre
Un nuevo estudio, firmado por el investigador independiente António Ambrósio, formado en Barcelona, ha puesto en duda el origen de la Gran Pirámide de Egipto. Las cifras que se manejan en el informe hablan de una antigüedad de hasta 12.000 años.
Ambrósio se apoya en cuatro pilares: La primera es la ausencia de momias, ya que nunca se han encontrado restos reales en las tres colosales pirámides. La segunda es la precisión constructiva por el nivelado de la base y el corte de los bloques de granito.
El tercer elemento es la célebre erosión hídrica de la Esfinge. Los patrones de desgaste sugieren que sea de un período más remoto. Mientras que el cuarto es la alineación astronómica que hay entre las pirámides y el cinturón de Orión, que no parece fruto del azar.
La gran pirámide es una de las siete maravillas de la antigüedad, cautivando a miles de turistas al año. Se estima que se construyó alrededor del 2570 a. C. y que se usaron entre 2,3 y 2,6 millones de bloques, cada uno con un peso promedio de entre 2 y 15 toneladas. Originalmente, alcanzaba una longitud de 146,6 metros, pero debido a la pérdida de la capa exterior, ahora mide 138 metros.
Debate en torno a la Gran Pirámide
Con este informe, el debate sobre el origen de la Gran Pirámide está servido. La egiptología académica se aferra a los papiros de Wadi al-Jarf y al contexto arqueológico de la zona como pruebas sólidas de la autoría egipcia. A pesar de ello, que un trabajo se presente bajo un formato académico demuestra cierta insatisfacción con el relato oficial.
Si se elige la teoría de una civilización anterior, surge un problema: ¿por qué no hay más rastros? Si no la aceptamos, continuamos con las lagunas sobre por qué la tecnología parece haber desaparecido después del reinado de Keops.
