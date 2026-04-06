El ambicioso proyecto de Egipto que busca cambiar el futuro de El Cairo para siempre

Egipto se está preparando con un nuevo megaproyecto para una nueva capital administrativa a 45 kilómetros de El Cairo. La sobrepoblación (viven más de 18 millones de personas) existente en la capital es la causa por la que se están buscando alternativas.

El proyecto está enmarcado en la estrategia Egipto Visión 2030 y tiene como objetivo crear una ciudad inteligente capaz de absorber a los millones de habitantes que viven en El Cairo. La nueva ciudad tendrá una extensión de 725 kilómetros cuadrados y será un centro financiero y administrativo del país.

Según informan las autoridades, el proyecto contará con un aeropuerto internacional, barrios diplomáticos y 21 distritos residenciales. También se prevé que se trasladen el Parlamento, palacios presidenciales y 18 ministerios. Un eje central del proyecto es la tecnología con 91 kilómetros cuadrados de granjas solares y sistemas de gestión energética inteligente.

Eje de la nueva ciudad de Egipto

La infraestructura más destacada de la nueva zona de Egipto será la Iconic Tower, un rascacielos de casi 400 metros (385 metros de altura), que será la estructura más alta de África. En él se albergarán oficinas administrativas, apartamentos de lujo y un helipuerto. Este proyecto es fruto de la colaboración con la empresa china CSCEC. Otro de los ejes principales de la ciudad es el río Verde, definido como un “oasis urbano” de 10 kilómetros, diseñado para combatir el cambio climático, con el objetivo de alcanzar los 35 kilómetros.

Para que el desarrollo sea eficiente, la ciudad contará con una red de transporte moderna con monorraíl y tren eléctrico que la conectará con El Cairo. Además, contará con vastos espacios religiosos como la Mezquita de Al-Fattah Al-Alim y la Catedral de la Natividad, varias infraestructuras educativas y sanitarias, y un sistema de gestión del agua sostenible para mantener parques y lagos.

Con esto, se busca que con la integración de estas infraestructuras eleven el bienestar ciudadano por encima de los estándares actuales de El Cairo.