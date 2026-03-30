Huelga indefinida del personal de tierra de doce aeropuertos desde este lunes en plena Semana Santa

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han convocado una huelga indefinida del personal de tierra, que afectará a doce aeropuertos españoles a partir del lunes 30 de marzo, en plena Semana Santa, uno de los períodos de mayor tráfico aéreo del año.

Este lunes ha habido paros. En caso de no producirse avances en las negociaciones, los paros se repetirían el miércoles 1 de abril y el viernes 3 de abril de esta Semana Santa.

Corresponden a los tramos horarios de 5:00 a 7:00 horas, de 11:00 a 17:00 horas y de 22:00 horas a medianoche, y afectan a los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Madrid Barajas, Palma de Mallorca, Ibiza, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Bilbao, Zaragoza, Alicante, Valencia, Sevilla y Málaga.

Subida de salarios

La movilización, que afecta a más de 3.000 trabajadores, responde, según las organizaciones sindicales, a la «pérdida de poder adquisitivo» acumulada en los últimos años, en un contexto marcado por la subida del coste de la vida y la falta de actualización salarial suficiente para compensar la inflación. Los representantes de los trabajadores denuncian que las condiciones laborales no se han ajustado al incremento del coste real de la vida, lo que ha generado un creciente malestar en la plantilla.

Paros parciales durante la jornada

La huelga no consistirá en un paro total e ininterrumpido, sino que se articulará mediante varios paros parciales distribuidos a lo largo de la jornada, lo que podría provocar retrasos, incidencias en la gestión de equipajes y posibles alteraciones en la operativa de vuelos, especialmente en los días de mayor movimiento turístico.

Los aeropuertos afectados incluyen varios de los principales nodos de conexión aérea del país, lo que incrementa el impacto potencial de la protesta en miles de pasajeros que tienen previsto viajar durante las vacaciones de Semana Santa. Las compañías aéreas ya están en alerta ante posibles complicaciones operativas y trabajan en planes de contingencia para minimizar las molestias a los viajeros.

En este contexto, la incertidumbre se mantiene en los aeropuertos españoles a las puertas de una de las campañas de viajes más intensas del año, con millones de desplazamientos previstos y un escenario en el que cualquier alteración en los servicios de tierra puede tener un efecto en cadena sobre los horarios y la experiencia de los pasajeros.