Trump sopesa ataques limitados contra Irán tras el fracaso de las conversaciones de paz

El presidente de Estados Unidos Donald Trump sopesa ataques limitados contra la dictadura de los ayatolás de Irán tras el fracaso de las conversaciones de paz de este fin de semana en Islamabad (Pakistán). Así, la Casa Blanca está considerando diversas opciones, además del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Donald Trump ha endurecido su discurso en las últimas horas, mientras mantiene abierta —al menos formalmente— la puerta a una solución negociada.

El fracaso de las negociaciones, encabezadas por el vicepresidente de EEUU JD Vance, se produjo después de que la delegación iraní rechazara las exigencias centrales de Washington, especialmente aquellas relacionadas con su programa nuclear. La situación se ha deteriorado rápidamente, con anuncios de medidas de presión extrema por parte de la administración estadounidense.

Un escenario de máxima presión

Tras la ruptura del diálogo, Trump pasó buena parte del domingo en su complejo de Doral, en Florida, donde mantuvo conversaciones con asesores y realizó llamadas a medios de comunicación. En paralelo, su administración ha insistido en que todas las opciones siguen sobre la mesa, incluyendo medidas militares y económicas de gran alcance.

El presidente de EEUU ha afirmado en una entrevista televisiva a la cadena Fox que infraestructuras críticas iraníes podrían ser objetivos potenciales en un escenario de escalada. En concreto, ha mencionado instalaciones de agua, plantas de desalinización y sistemas eléctricos, subrayando que se trataría de objetivos «fáciles de alcanzar» en términos estratégicos, aunque expresó su deseo de evitar ese escenario.

El Estrecho de Ormuz, punto crítico

El eje central de esta nueva fase de tensión es el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.

El objetivo del bloqueo sería impedir que la dictadura de los ayatolás de Irán utilice esta vía como herramienta de presión económica sobre Occidente y sus aliados, como ha hecho desde el comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel.

Exigencias de Washington

En el marco de las posibles negociaciones futuras, la administración estadounidense ha delineado varias «líneas rojas» que Irán debería aceptar para avanzar hacia un acuerdo. Entre ellas se incluyen:

La apertura total del Estrecho de Ormuz sin restricciones ni peajes.

sin restricciones ni peajes. El fin completo del enriquecimiento de uranio.

El desmantelamiento de instalaciones nucleares relacionadas con ese programa.

de relacionadas con ese programa. La entrega de material altamente enriquecido .

. La adopción de un marco de seguridad regional que incluya a aliados de Estados Unidos.

El cese del apoyo financiero a grupos terroristas aliados de Teherán en la región, como Hamás, Hezbolá y los hutíes.

¿Qué quieren los ayatolás de Irán?

Los ayatolás han rechazado las condiciones planteadas por Washington. Las diferencias fundamentales son especialmente en torno al programa nuclear, que han impedido cualquier avance significativo.

Teherán insiste en que su programa tiene fines civiles y energéticos. Mientras. Estados Unidos y sus aliados sostienen que existe el riesgo de un desarrollo con fines militares.