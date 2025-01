Una estampida en el acto religioso más multitudinario del planeta deja al menos 15 muertos en la India

Una estampida ocurrida este miércoles en la mayor concentración religiosa de la India, el festival Maha Kumbh Mela en Prayagraj, ha dejado, por el momento, 15 muertos y decenas de heridos. «Al menos 15 personas han muerto por ahora. Otras están siendo tratadas», señalaron los sanitarios de la ciudad de Prayagraj.

El desastre en el Maha Kumbh Mela ocurrió después de que se rompiera la «barrera» que mantenía a los peregrinos «a salvo», según Akanksha Rana, oficial ejecutivo especial del festival. Además, Rana señaló que «varias personas» habían resultado «heridas y fueron llevadas al hospital», pero que los funcionarios aún estaban evaluando el «alcance de los daños».

Este festival, que dura un total de seis semanas, es una de las citas más importantes del calendario religioso hindú, ya que se espera siempre a millones de personas para celebrar el día sagrado, el del baño ritual en la confluencia de los ríos Ganges y Yamuna, donde los fieles limpian sus pecados.

Las aglomeraciones son una característica notoria de los festivales religiosos hindúes, en especial del Kumbh Mela, con sus gigantescas multitudes de devotos. Este acontecimiento ya tenía un historial con varios episodios similares antes del último incidente durante la noche.

…..how the world’s largest gathering of humans looks like!!

@ Prayagraj, India during the Maha Kumbh Mela 2025. pic.twitter.com/0Sj6EQ9lx8

— Swaminathan P (@swami2005) January 28, 2025