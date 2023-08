Estados Unidos ha anunciado este martes un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania valorado en 250 millones de dólares (casi 230 millones de euros) que incluye misiles de defensa AIM-9 y municiones para sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS.

«Rusia sigue librando cada día una brutal guerra de conquista que ha matado a muchos civiles de Ucrania y ha desplazado a millones de sus gentes», ha aseverado en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

En este sentido, ha recordado que los ataques rusos a puertos e infraestructuras de grano «han provocado volatilidad en los precios de los alimentos y los cereales en el mercado, empeorando con ello «el hambre y la inseguridad alimentaria mundial en todo el mundo».

En concreto, el nuevo paquete de asistencia para Kiev incluye artillería de 155 y 105 milímetros; equipo para la limpieza de minas; misiles antitanque Javelin, cohetes Hydra-70 y otros proyectiles antiblindaje, así como más de tres millones de cartuchos para armas pequeñas y vehículos militares medicalizados, entre otros.

«Estados Unidos continuará trabajando con sus aliados y socios para brindar a Ucrania lo necesario para satisfacer sus necesidades inmediatas en el campo de batalla y de asistencia de seguridad a más largo plazo», ha agregado el Pentágono en un comunicado.

I am grateful to all American people, the Congress and personally to President Joseph Biden @POTUS for the new defense assistance package for Ukraine. Artillery, missiles, ammunition for HIMARS, demining equipment – that's what our warriors need. Freedom needs protection, and…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2023