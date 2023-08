Prigozhin enterrado en secreto en San Petersburgo

El fundador del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, ha sido enterrado este martes en un cementerio de San Petersburgo sin presencia de dirigentes políticos, cinco días después de morir cuando el avión en el que viajaba se estrelló por causas desconocidas en la región de Tver.

La organización del funeral no se había comunicado previamente y, según el servicio de prensa del difunto empresario, su familia había pedido que Prigozhin fuera enterrado en la intimidad, con la única presencia de personas de su entorno más cercano, informa la agencia Interfax.

Hora antes, el Kremlin ya había confirmado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no tenía previsto asistir al funeral. El Gobierno había evitado asimismo dar detalles, alegando que correspondía a la familia organizar los preparativos y desmarcándose por tanto de cualquier anuncio.

En varias ciudades de Moscú se han registrado en estos últimos días homenajes espontáneos a la figura de Prigozhin, que ha comandado durante años una red de mercenarios implicada en varios escenarios de conflicto, incluido el de Ucrania.

La repentina muerte del oligarca ha generado una ola de especulaciones, si bien el Kremlin ha asegurado que no ha tenido nada que ver con el siniestro. Putin ha expresado sus condolencias públicamente, recordando no obstante los «errores» cometidos por su antiguo aliado, en una alusión velada a la rebelión que lanzó en junio el líder de Wagner.

Hipótesis sobre el accidente aéreo

Las circunstancias precisas sobre la muerte del líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, están aún por determinar y puede que no se sepan nunca, pero lo que sí existe es la fuerte convicción entre los expertos de que el accidente del avión habría sido una venganza de Putin por la rebelión de junio.

Las hipótesis del accidente son:

Fue derribado por defensas aéreas desde tierra.

Estallaron una o dos bombas que llevaba en el tren de aterrizaje.

Fallo del piloto o problema técnico.

Una falsa desaparición de Prigozhin.

Lo cierto es que el Kremlin no ha dicho nada al respecto y no se espera que las fuentes rusas que hablen no vayan más allá. Se da por confirmada la muerte con las notas de la Agencia rusa de Aviación y la agencia oficial estatal de noticias Tass. De hecho, este jueves, Putin, ha hablado del jefe de Wagner, pero para prometer una investigación a fondo de la muerte de Prigozhin. Ha destacado su «contribución» en la ofensiva en Ucrania a pesar de sus «errores». Ha dicho que Prigozhin era «un hombre con un destino complicado, que cometió graves errores en su vida, pero que obtenía los resultados que se proponía». Estas manifestaciones del mandatario ruso se han producido una reunión transmitida por televisión, en la que dio su pésame a los familiares de las víctimas del siniestro aéreo.

Oligarcas muertos en extrañas circunstancias

Hasta 14 empresarios, oligarcas rusos críticos con la política del presidente Vladímir Putin, han muerto de manera violenta. Unos se suicidaron dejando extensas notas de suicidio que justificaba su acto, otros de muerte «natural» en su apartamento, uno se «cayó» por la ventana de un hospital e incluso otro se atragantó mientras comía. En algunos de los casos pudiera parecer coincidencia o una racha de mala suerte, pero en otros no hay una explicación científica para su muerte. Hay varios nexos de unión entre ellos, algunos habían contrariado al presidente Putin con su actitud y declaraciones tras la invasión rusa de Ucrania, a la que se oponían, otros eran empresarios ligados al sector energético y muchos trabajaban o habían trabajado en empresas públicas rusas. Todo esto antes de que los gasoductos Nord Stream sufriesen un sabotaje el pasado 27 de septiembre, perdiendo miles de litros de gas en el mar.