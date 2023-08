El fundador del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, ha fallecido este miércoles al estrellarse el avión en el que viajaba. Prigozhin volaba desde Moscú a San Petersburgo, pero el avión no llegó a su destino, se estrelló en la región rusa de Tver, en las inmediaciones de la localidad de Kuzhenkino. Prigozhin no ha sido el único fallecido en el accidente, otros miembros del grupo Wagner que viajaban con él también han perdido la vida, entre ellos un estrecho aliado suyo, Dimitri Utkin. Desde Rusia sólo se han pronunciado para confirmar el fallecimiento, pero algunos canales de Telegram cercanos al grupo Wagner, como Grey Zone, han asegurado que la muerte de Prigozhin fue un «asesinato» y que fue el fuego de defensa aérea de los «traidores de Rusia» lo que derribó el avión en el que viajaba.

La zona donde se estrelló el avión está a 50 kilómetros de la residencia de Vladimir Putin en Valdai. De momento, la agencia Rosaviatsiya ha abierto una investigación que pasará, entre otras cosas, por examinar los registros del vuelo y las cajas negras.

Un portavoz del Gobierno británico ha declarado que están «siguiendo de cerca la situación», y ha sugerido a la prensa británica que es casi seguro que el avión haya sido derribado por la agencia de Inteligencia de Rusia, el FSB, actuando por orden del presidente, Vladimir Putin.

La presidenta conservadora del Comité de Exteriores de la Cámara de los Comunes, Alicia Kearns, ha sugerido que la velocidad con la que las autoridades rusas han confirmado que Prigozhin estaba en el avión «debería decirnos todo lo que necesitamos saber».

«Los informes de que la defensa aérea rusa ha derribado el avión sugieren que Putin está enviado un mensaje muy fuerte», ha indicado Kearns a través de sus redes sociales, «para Putin hay un pecado imperdonable» que es la traición.

The speed at which the Russian Govt has confirmed Yevgeny Prigozhin was on a plane that crashed on a flight from Moscow to St Petersburg should tell us everything we need to know.

Reports Russian Air Defence shot down the plane suggests Putin is sending a very loud message.

— Alicia Kearns MP (@aliciakearns) August 23, 2023