Yevgueni Prigozhin, el líder de los mercenarios del Grupo Wagner, ha muerto en un accidente de su avión, según infirma la agencia estatal rusa Tass. El nombre del líder del Grupo Wagner, figuraba entre los pasajeros del avión que se estrelló en la región rusa de Tver.

La muerte del líder de Wagner en el accidente aéreo en una zona cercana a Moscú ha sido confirmada por la BBC británica. Fuentes ucranianas aseguran que se oyeron dos explosiones antes de que se estrellara el avión de Prigozhin.

Wagner boss Yevgeny Prigozhin killed in plane crash in Russia, with nine other people on board also dead https://t.co/MyWc67NhPa

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 23, 2023