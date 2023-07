El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este miércoles la recepción de cientos de armas y equipos de combate pertenecientes al Grupo Wagner, que aceptó tal traspaso a cambio de no ser acusado de amotinamiento por el intento de rebelión de finales de junio.

De acuerdo con el Ministerio ruso, el Grupo Wagner ha entregado «más de 2.000 unidades de equipo y armas», incluidos carros de combate, sistemas de lanzamiento múltiple de misiles y misiles antiaéreos, algunos de ellos a estrenar.

Asimismo, el Ministerio de Defensa ruso se ha hecho con «más de 2.500 toneladas de municiones diversas y unas 20.000 armas pequeñas». Los vehículos blindados y carros de combate están siendo transportados a campos de entrenamiento.

Los mercenarios del Grupo Wagner, liderados por Yevgeni Prigozhin, protagonizaron a finales de junio un intento de rebelión que finalmente fue abortado gracias, en parte, a la mediación del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

Para evitar ser juzgados por cargos penales, la organización paramilitar aceptó desarmarse y entregar sus capacidades militares a las Fuerzas Armadas de Rusia. Entre mayo de 2022 y mayo de 2023, el Estado ruso destinó más de 850 millones de euros para el grupo.

Además, el Kremlin ha tildado este miércoles de «noticias falsas» las afirmaciones del jefe de los servicios de Inteligencia de Ucrania, Kirill Budanov, sobre que los miembros del Grupo Wagner llegaran a una instalación nuclear durante la breve rebelión.

«El Kremlin no tiene esa información y parece otra noticia falsa», ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, tras las declaraciones vertidas en este sentido por Budanov.

Budanov afirmó que miembros del Grupo Wagner llegaron a las instalaciones, sin entrar a ellas, durante la rebelión, encabezada por el jefe de esta compañía privada de seguridad, Yevgeni Prighozin.

Las autoridades de Rusia han acusado este miércoles a la comunidad internacional de «dar más importancia a matar que a proteger» en relación con las palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha afirmado que el suministro de armas a Ucrania es «más relevante que las garantías de seguridad de la OTAN».

Por otra parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, ha criticado así al ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kileba, por sus comentarios acerca de la adhesión del país a la OTAN y ha sugerido de forma sarcástica que debería «asistir a un programa de educación a distancia en la academia de diplomáticos del Ministerio ruso».

«Estúpido. Tienes que aprender las reglas antes de que el juego empiece, no después», ha señalado Zajarova en un mensaje en redes sociales en el que ha hecho alusión a los comentarios de Kuleba sobre los próximos pasos a seguir por Kiev para unirse a la Alianza.

En este sentido, ha indicado que «este es el mundo basado en las normas inventado por los occidentales». «Lo más inteligente es no participar dado que no existen normas», ha puntualizado antes de añadir que «dichas reglas se cambian sobre la marcha cuando los resultados no son los deseados».