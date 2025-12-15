El espectacular giro a la derecha del Continente americano en dos años

La victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales chilenas sobre la ex ministra comunista Jeannette Jara es el último avance electoral de la derecha en todo el continente americano.

Con el 58% de los votos y más del 80% del escrutinio completado, Kast se ha impuesto con claridad a la candidata comunista Jeannette Jara, que reconoció su derrota en la noche electoral. Se trata de una de las victorias presidenciales más amplias desde el retorno de Chile a la democracia en 1990, y confirma el fuerte respaldo social a un discurso basado en el orden, la seguridad y el control de la inmigración ilegal.

Chile

Antes de que Kast ganase las elecciones, el presidente del país era Gabriel Boric, del bloque progresista de izquierda, quien gobernó desde 2022 hasta este 2025. Su Gobierno se basó en políticas sociales, igualdad de género, derechos humanos y transición energética. Además, su Gobierno enfrentó desafíos significativos en seguridad, crisis migratoria y protestas sociales.

El cambio en la ideología del país refleja el descontento de buena parte de la población frente a lo que percibían como un «debilitamiento del orden público» y una falta de «medidas contundentes» en materia de seguridad. Es por ello que el mensaje de Kast basado en una «mano firme» frente a la delincuencia y el control de la inmigración logró atraer a votantes preocupados por la estabilidad y el orden.

Argentina

Argentina había estado dominada históricamente por el peronismo y el kirchnerismo, con Gobiernos caracterizados por un fuerte intervencionismo económico, programas sociales extensos y políticas de redistribución de ingresos. El anterior Gobierno argentino estuvo liderado por Alberto Fernández, que estuvo en la Casa Rosada desde 2019 hasta diciembre de 2023.

La inflación persistente del Kirchnerismo y la corrupción en el Gobierno hizo que en las pasadas elecciones, Javier Milei obtuviera un 55,65% de los votos. Y es que, gracias a su discurso liberal y de «mano dura» contra la política tradicional atrajo a votantes que buscaban una ruptura radical con el modelo peronista, priorizando la reducción del gasto público, la liberalización económica y un enfoque más individualista frente a la economía y la sociedad.

Bolivia

Bolivia estuvo gobernada durante casi dos décadas por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, un proyecto que estaba centrado en la nacionalización de recursos estratégicos, políticas sociales amplias y la reivindicación de derechos de los pueblos indígenas.

La victoria de Rodrigo Paz el pasado mes de octubre de 2025 representa la reacción de la ciudadanía cansada de la concentración de poder del MAS y de políticas económicas consideradas «rígidas o poco eficientes». El cambio responde a una combinación de deseo de apertura económica, gobernanza más transparente y búsqueda de equilibrio entre crecimiento y control institucional.

Paraguay

Durante décadas, Paraguay estuvo gobernado por el Partido Colorado, con administraciones moderadas y relativamente estables. En 2023, Santiago Peña, conservador y defensor de políticas pro-mercado, se impuso en las elecciones representando al mismo partido, capitalizando la demanda ciudadana de mayor estabilidad económica, lucha contra la corrupción y continuidad de políticas empresariales. Su triunfo reflejó el cansancio de los votantes ante los conflictos internos y los escándalos que habían marcado la política tradicional.

Perú

Antes de la llegada de José Jerí el pasado 10 de octubre, Perú estaba bajo Gobiernos progresistas y fragmentados, incluyendo a Pedro Castillo y Dina Boluarte, con crisis institucional y económica.

Ecuador

Ecuador ha estado bajo un Gobierno conservador desde el pasado mayo de 2023, cuando Daniel Noboa asumió la presidencia para completar el período inconcluso de su predecesor, Guillermo Lasso, que duraba solo 18 meses. En abril ganó las elecciones generales, asegurando un nuevo período completo. Inició oficialmente su segundo mandato el 24 de mayo de 2025, y se espera que gobierne hasta 2029.

Panamá

Hasta julio de 2024, Laurentino «Nito» Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), gobernaba el país. Desde que José Raúl Molino asumió el cargo ese mismo mes, la derecha panameña ha ganado fuerza por su promesa de eficiencia administrativa, estabilidad económica y combate a la corrupción, captando electores preocupados por el crecimiento y seguridad urbana.

Costa Rica

En Costa Rica la derecha gobierna desde 2022, cuando Rodrigo Chaves Robles ascendió como jefe del Ejecutivo del país. Antes de su entrada en el Gobierno, Costa Rica había estado gobernada por Gobiernos de centro y centro-izquierda, los cuales estaban centrados en políticas sociales. El cambio se dio cuando la derecha comenzó a prometer una lucha contra la corrupción y inseguridad ciudadana.

Honduras

En Honduras, la derecha logró respaldo por su enfoque en seguridad, orden público y desarrollo económico, respondiendo a un electorado cansado de violencia y corrupción, y buscando una ideología más centrada en control y estabilidad. Aunque todavía estén en periodo de elecciones, los principales sondeos prevén que este 2025 el Gobierno de la izquierdista Xiomara Castro de Zelaya llegue a su fin.

El Salvador

En la isla de El Salvador el bipartidismo estaba a la orden del día entre ARENA (conservador) y FMLN (izquierda). En 2019, Nayib Bukele rompió ese sistema, implementando mano dura contra pandillas y concentró poder. La población lo apoyó por resultados en seguridad y estabilidad, priorizando un modelo más firme y conservador frente a gobiernos moderados percibidos por la población como «ineficaces».

República Dominicana

Luis Abinader ha consolidado en República Dominicana a la derecha pro-mercado y eficiente, capitalizando el descontento con estancamiento y favoritismo en gobiernos anteriores, reflejando un giro hacia políticas más conservadoras y de orden. Abinader lleva desde 2020 siendo el mandatario del país. Antes de Abinader, el presidente que gobernó fue Danilo Medina Sánchez, quien estuvo en el cargo durante dos períodos consecutivos, desde 2012 hasta 2020, ya que, según la ley dominicana, un candidato no puede postularse más de dos veces.

Jamaica

Jamaica ha tenido un sistema político dominado principalmente por dos partidos grandes: el Jamaica Labour Party (JLP), de orientación más conservadora y centrista, y el People’s National Party (PNP), tradicionalmente asociado a posiciones socialdemócratas o de centro‑izquierda. Aunque el PNP todavía existe y compite en las elecciones, el país no ha estado bajo un gobierno abiertamente de izquierda desde hace años, y las diferencias ideológicas entre los partidos han tendido a moderarse con el tiempo.

En las elecciones generales de septiembre de 2025, el primer ministro Andrew Holness y su Jamaica Labour Party (JLP) lograron un tercer mandato consecutivo, consolidando su liderazgo político y la preferencia del electorado por su gestión

Estados Unidos

Estados Unidos ha alternado entre gobiernos demócratas y republicanos tradicionales, con políticas centradas en el equilibrio entre mercado y programas sociales moderados, manteniendo un sistema de contrapesos institucionales fuerte.

En los últimos años, se ha fortalecido dentro del Partido Republicano la corriente conservadora, encabezada por Donald Trump desde 2024, especialmente en estados clave y elecciones intermedias. Este giro hacia la derecha se explica por la polarización política, debates sobre inmigración y fronteras, la percepción de una «pérdida de valores tradicionales» y la insatisfacción con políticas progresistas en áreas urbanas.