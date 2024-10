Elon Musk presenta Cybercab, su primer taxi sin conductor que circulará en 2026 por menos de 30.000 euros

Elon Musk ha presentado este jueves en Los Ángeles (Estados Unidos) un nuevo coche eléctrico de conducción autónoma que actuará como taxi llamado Cybercab que pretende revolucionar el mundo del transporte de personas, contando con un coste por kilómetro de 20 céntimos y un precio inferior a los 30.000 euros.

Su diseño es futurístico, contando con dos puertas que se abren hacia arriba, al más puro estilo de un coche deportivo, y una cabina con poco espacio, ya que sólo hay hueco para dos pasajeros. Además, una de las características que más han llamado la atención es que tampoco cuenta con un enchufe. Sobre esto, el empresario aseguró el vehículo se carga por «inducción» para recuperar energía de forma inalámbrica.

En cuanto a su producción de cara al uso del público, el dueño de SpaceX señaló que 2026 será el año en el que se pueda ver al Cybercab circular por las calles. «Digamos antes de 2027», puntualizó, aunque también reconoció que en el pasado había sido «optimista» sobre las fechas de comercialización de sus otros productos.

El evento donde ha presentado este nuevo taxi se ha llamado We, Robot y se ha celebrado a través de X (red social propiedad del magnate). Musk lo ha calificado como una «fiesta» y empezó con casi una hora de retraso por una emergencia médica tras el desvanecimiento de una de las personas que asistía a la presentación.

Una vez acabado el evento, Musk dio acceso al público a 50 vehículos sin conductor, había modelos de Cybercab y de los automóviles que ya comercializa Tesla como Model 3 y Model Y, para que los probasen y sentir «lo que las ciudades serán en el futuro».

Cyber cab is here no steering wheel, enjoy the first look! pic.twitter.com/KAYfUxr0aH

Here’s my first ride in Tesla’s Cybercab. pic.twitter.com/EH62due0lJ

Durante el evento, Tesla presentó otro vehículo destinado al transporte público, esta vez siendo un autobús autónomo, apodado como Robovan, capaz de transportar 20 personas. Asimismo, también se introdujo a Optimus, el robot que Musk asegura que estará a la venta a «corto plazo» con un precio de entre 20.000 y 30.000 euros por unidad.

«Probablemente, costará menos que un coche. Es mi predicción a largo plazo», aseguró, para añadir a continuación que Optimus «será capaz de hacer cualquier cosa, desde ser un profesor a cuidar niños, cortar el césped, hacer la compra o simplemente ser su amigo o preparar bebidas».

De todas esas habilidades, la única que las unidades de Optimus demostraron durante el evento fue preparar bebidas adornadas con sombreros vaqueros, y bailar en una jaula al ritmo de la música disco del evento.

This new release from @Tesla is mind-blowing.

It feels like the World just advanced 50-100 years technologically.

The new #CyberCab looks pretty sweet. It has no steering wheel or pedals.

A new #Robovan vehicle for transporting 20 people at a time, or goods.

And a new… https://t.co/3RiL2r2ofG pic.twitter.com/MmVJdnm0Sl

— Colin Talks Crypto 🪙 (@ColinTCrypto) October 11, 2024