Así es la mansión donde viven Brad Pitt y su novia Inés de Ramón en Los Ángeles

Brad Pitt encontró refugio en una formidable mansión situada en California después de separarse de Angelina Jolie. La propiedad se llama Casa de Acero y sus características no dejarán a nadie indiferente. Hay mucha gente hablando de esta casa porque es allí donde se ha instalado Inés de Ramón, la diseñadora madrileña que le ha robado el corazón al galán de Hollywood.

Inés se dedica a la creación de joyas de lujo. Antes de conocer a Brad Pitt tenía muy buena reputación dentro de su profesión, pero desde hace un tiempo disfruta de unan proyección incomparable. La cuestión es que es complicado acceder a ella porque reside en una de las zonas más protegidas de Los Ángeles. LOOK ha tenido acceso a un material que muestra cómo es la mansión donde está viviendo Inés por fuera. Un dato curioso es que el inmueble está situado demasiado cerca de la casa donde se ha asentado Angelina Jolie.

Una mansión de los años 60

La propiedad fue construido en los años 60 y está diseñado por uno de los mejores arquitectos de la época. Fuentes cercanas aseguran que Brad Pitt hizo una pequeña reforma al comprarla para adaptarla a sus necesidades. Lo mejor de todo es que se encuentra en Los Feliz, una barrio que se caracteriza por la seguridad y por la privacidad. Esa es la razón por la que el artista debe compartir vecindario con su ex mujer, pues ninguno de los dos está dispuesto a cambiar de entorno.

Imágenes de la mansión de Brad Pitt. (Foto: La Sexta)

La prensa americana afirma que la casa de Brad Pitt cuesta 5 millones de euros. Está equipada con detalles de todo tipo. En el jardín hay una piscina impresionante, pero dentro de la vivienda se encuentra una de las zonas más llamativas: la sala de cine. Es una habitación equipada de forma bastante profesional donde el actor se relaja junto a su novia Inés. También hay que hacer una mención especial al gimnasio, que cuenta con su propia sauna.

Un concepto muy moderno

Brad Pitt no eligió una casa cualquiera. Cuando la compró se dio cuenta de que la mansión tenía algo muy especial: la luz. El constructor organizó toda la propiedad basándose en el open contept. Es un tendencia que actualmente está muy de moda, pero en los 60 no era tan frecuente. Consiste en diseñar salas que compartan espacios para dar una sensación de amplitud. El salón, el comedor y la cocina de Pitt están ubicados en la misma superficie. No hay divisiones entre las estancias.

¿Qué decoración ha elegido?

El ex marido de Brad Pitt ha decorado su casa basándose en tendencias orientales. Los muebles son de los años 50 y todo está cuidado con mucho detalle. Una de las cosas que llama la atención es que la cocina es de gas, pues el artista lo quiso así. Fuentes cercanas aseguran que no deja nada a la improvisación y que se encarga de elegir personalmente todos los detalles de las casas donde vive.

Lo mejor de Casa de Acero son las vistas. Los enormes ventanales aportan mucha luz y dan un toque cálido a todas las estancias. Los tonos pastel que hay en los baños, en el comedor y en algunas habitaciones cuadran perfectamente con este tipo de iluminación.