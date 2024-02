Estados Unidos ha llevado a cabo este miércoles un ataque selectivo con dron contra un vehículo en la capital de Irak, Bagdad. Desde el Mando Central de EEUU (CENTCOM) han confirmado que un importante líder de Kataib Hezbolá, Abu Baqir al Saadi, ha muerto en dicho ataque.

La ofensiva se ha producido en torno a las 21:30 horas. EEUU ha atacado «en respuesta a los ataques contra miembros del servicio estadounidense», aseguran. El impacto ha provocado la muerte de uno de los líderes de la milicia que, al parecer, era «responsable de planificar y participar directamente en ataques contra las fuerzas de Estados Unidos en la región».

A través de su perfil oficial en redes sociales, CENTCOM ha informado de que «no hay indicios de daños colaterales ni de víctimas civiles en este momento». Además, ha adelantado que «Estados Unidos seguirá tomando las medidas necesarias para proteger» a su pueblo: «No dudaremos en responsabilizar a todos aquellos que amenazan la seguridad de nuestras fuerzas», concluye el comunicado.

USCENTCOM Conducts Strike Killing Kata’ib Hezbollah Senior Leader

At 9:30 p.m. (Baghdad Time) February 7, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a unilateral strike in Iraq in response to the attacks on U.S. service members, killing a Kata’ib Hezbollah commander… pic.twitter.com/Zhkjimx5UG

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 7, 2024