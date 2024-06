Los donantes del Partido Demócrata quieren forzar la renuncia de Biden tras su fiasco en el debate

Los grandes donantes del Partido Demócrata quieren forzar la renuncia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la carrera presidencial. «Si no se retira, no daremos más dinero a los demócratas ni al Partido Demócrata». Así de contundentes se han mostrado este sábado en varios chats privados de la industria del entretenimiento los grandes donantes de los demócratas de Hollywood después de ver la desastrosa intervención del presidente de Estados Unidos Joe Biden en el debate contra el ex presidente Donald Trump el pasado jueves, cuando Biden fue incapaz de articular palabra haciendo patente lo que el Partido Demócrata ha intentado ocultar durante meses.

«Tenemos la sensación de que el dinero de los grandes donantes se ha agotado después de los diez primeros minutos del debate», ha indicado un recaudador de fondos de Hollywood (California) después de ver el artículo del periódico The New York Times, en el que se le pide a Biden que abandone la carrera presidencial por el bien del país, en un artículo sin precedentes del rotativo que generalmente defiende en sus artículos las iniciativas demócratas y a sus políticos y pide a sus lectores que voten al candidato demócrata.

Ahora en Hollywood todas las miradas han centrado en Jeffrey Katzenberg, el recaudador de fondos demócrata más activo de la ciudad, que organizó hace pocos días una fiesta con Biden y el ex presidente Barack Obama en Los Ángeles con George Clooney, Julia Roberts, Jimmy Kimmel y Jack Black.

Según Variety, Katzenberg se mantiene en silencio sobre la posible renuncia de Biden: quiere esperar a ver cómo se desarrolla el debate durante los próximos días después de la resaca del jueves tras la que además también en The Washington Post se ha pedido su salida de manera menos contundente que en el periódico de Nueva York.

El magnate de los medios de comunicación Haim Saban, uno de los grandes donantes del Partido Demócrata, tampoco quiere hablar sobre los movimientos para forzar la renuncia de Biden, del cual sí se sabe que ha enviado un correo a la Casa Blanca con críticas después del debate de Biden.

Inmediatamente después del debate, el portavoz de la campaña de Biden, Michael Tyler, ha intentado apagar fuegos, destacando que Biden recibió 14 millones de dólares en donaciones después de la intervención de Biden en el debate.

Sin embargo, los grandes donantes han empezado a buscar opciones para reemplazar a Biden. En cambio, no saben con quién. Algunos ya han intentado ponerse en contacto con su esposa, Jill Biden, a la que los más críticos acusan de querer aferrarse a la Casa Blanca, sobre todo, después de haber protagonizado una vergonzosa actuación en un acto tras el debate.

Ex embajador en España con Obama

Biden ha perdido a Hollywood, que después del debate ha dejado de presentar un frente común de apoyo. Algunos donantes de Silicon Valley ya han empezado a mirar a Trump en los últimos meses.

Por ello, el ex embajador con Barack Obama en España, James Costos, y su marido Michael Smith han empezado a celebrar fiestas de recaudación de fondos en Los Ángeles con los gobernadores Gretchen Whitmer (Michigan), Andy Beshear (Kentucky) y J.B. Pritzker (Illinois).

Algunos de los donantes que están dispuestos a romper con Biden expresaron su entusiasmo por la idea de Whitmer, el gobernador Gavin Newsom (California) o incluso el regreso de Hillary Clinton a la cabeza de la candidatura. Sin embargo, el Partido Demócrata sigue sin saber qué hacer, debido a que necesita a un candidato que guste a la base del electorado demócrata, a las minorías que completan el grueso del voto demócrata y sea capaz de llamar la atención de los indecisos de estados determinantes.