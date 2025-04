¿Cuándo y cómo será el funeral del Papa Francisco? Fechas y todos los detalles

La muerte del Papa Francisco marca el inicio de una serie de acontecimientos protocolarios en la Ciudad del Vaticano para organizar el funeral y la elección del futuro pontífice. En las horas siguientes a su muerte, su cuerpo va a ser preparado por un equipo reducido –probablemente las monjas polacas que lo asistieron en vida y su secretario personal–. Vestido con las tradicionales vestimentas papales –la sotana blanca, el solideo y la estola roja–, será trasladado en procesión desde el Vaticano hasta la basílica, donde reposará para que los fieles puedan despedirse.

El funeral, que según las normas debe celebrarse entre el cuarto y sexto día tras el fallecimiento, será un evento de interés global. La ceremonia tendrá lugar, casi con toda seguridad, en la Plaza de San Pedro, y estará presidida por Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio.

Simultáneamente, el Vaticano iniciará el novendiale, nueve días de duelo oficial con misas diarias en memoria del difunto. Mientras Roma se tiñe de púrpura, el color del luto cardenalicio, los ojos del mundo se vuelven hacia el cónclave. Entre 15 y 20 días después de la muerte, los cardenales menores de 80 años se encerrarán en el cónclave, la Capilla Sixtina, para elegir al nuevo Papa, un proceso de votación por papeletas envuelto en secretismo y simbolismo, que culminará con la tradicional fumata blanca.

¿Dónde será el entierro del Papa?

Francisco ha elegido la Basílica de Santa María la Mayor en Roma como su lugar de descanso final. Así lo expresó en el libro-entrevista titulado Papa Francisco. El sucesor: Mis recuerdos de Benedicto XVI, escrito por el periodista español, Javier Martínez-Brocal.

En dicha obra, el Papa Francisco habló sobre el protocolo fúnebre y de entierro del entonces Papa emérito, Benedicto XVI, pero de paso avanzó cómo sería el suyo propio llegado el momento: «El de Benedicto XVI va a ser el último velatorio hecho así, con el cadáver del Papa expuesto fuera del ataúd, en un catafalco. He hablado con el maestro de ceremonias y hemos eliminado eso y muchas otras cosas». Añadía: «Será con dignidad, como cualquier cristiano, pero no sobre almohadones. En mi opinión, el ritual actual estaba demasiado recargado. Eso de hacer dos velatorios me parecía excesivo. Que se haga uno solo y con el Papa ya en el ataúd, como en todas las familias. Cambié varias cosas, en línea con la reforma que ya hicieron Pablo VI y Juan Pablo II».

Estas directrices apuntadas en el libro, la aprobó él mismo el 29 de abril de 2024 y fueron publicadas en la segunda edición del Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Reflejan su visión de una Iglesia más austera. Estas son las pautas específicas que ha establecido para su entierro, que romperá los protocolos actuales: