La entrevista póstuma del Papa: «No podía dejarme llevar por la ansiedad, estuve meses en terapia»

Con la muerte del Papa Francisco este lunes 21 de abril a los 88 años a causa de un ictus, el Vaticano ha comenzado un proceso de elección en el cónclave y duelo en el que surgirá su sucesor con los posibles candidatos papables. Este martes, en una entrevista póstuma, se ha descubierto que el Santo Padre lidió con problemas mentales, argumentando que estuvo «seis meses en terapia». Este material ha trascendido ahora debido a que fue una petición del Papa Francisco, ya que no quería que se publicase hasta después de su muerte.

Esta entrevista que el Pontífice realizó en Roma, en el año 2019, trata amplios temas, como el cónclave en el que Francisco salió elegido como Papa en 2013, o los mencionados problemas mentales. Y es en la primera parte de la misma que el Papa recuerda cómo fueron los días previos a enterarse de que había sido elegido como sucesor de Benedicto XVI. «¿Fue un momento de ansiedad?», le preguntó Nelson Castro, el entrevistador. «No, para nada. Una paz…», recordó el difunto Papa.

Además, Francisco recordó como hasta la noche previa a que dieran comienzo las reuniones, él no sabía que iba a ser elegido, incluso señaló que la primera reunión de cardenales suele ser «muy dispersa». También mencionó como en la tarde de aquel 12 de marzo de 2013, comenzó a sentir el apoyo de la mayoría de los cardenales. «Me di cuenta de que algo pasaba después de las dos primeras reuniones, en el almuerzo, porque algunos vinieron a hablarme y me preguntaban cosas. Pero dormí la siesta lo mejor. Rezaba el rosario tranquilo. Una paz», señalaba.

Francisco también se acordó del momento en el que salió por primera vez como Papa, y, sobre todo, rememoró las palabras que le dijo el cardenal Hummes. «Hummes se me acercó, me besó y me dijo: ‘No te olvides de los pobres’. Y ahí me quedé pensando y me vino San Francisco, el nombre».

La salud mental del Papa Francisco

Inicialmente, la entrevista iba a ser de 20 minutos, pero se extendió hasta casi una hora, pero en ese tiempo se trató uno de los temas de los que no se ha escuchado hablar a un Papa, la salud mental. «¿Sueña, tiene pesadillas?», preguntaba Nelson Castro, a lo que Francisco respondió lo siguiente: «No. A veces sueño cosas lindas, o recuerdos, pero no cosas que me torturen. No soy de soñar mucho, no toda la noche».

Siguiendo con el tema de la salud mental, Francisco contó que nunca llegó a realizarse un psicoanálisis, pero sí que admitió haber estado bajo tratamiento psicológico, recalcando lo siguiente: «Durante seis meses, cuando era provincial, que era un momento muy difícil porque estaba… era el tiempo de la dictadura y todo el problema de rescatar gente, bueno, todo eso que ya se sabe porque es público. Llevar gente escondida y eso… había cosas que no sabía manejar bien. Entonces fui a ver a una señora, una gran mujer. Era psiquiatra y me ayudaba con explicaciones, consejos, o sea, a hondazo limpio me ubicaba. Fueron seis meses que fueron muy muy… Me ayudó muchísimo… La doctora Rubel. Una gran mujer», contó.

Otro de los aspectos en los que Francisco quiso profundizar fue la ansiedad, y aunque bromeó diciendo que la tenía bastante «domada», advirtió lo «peligroso» que puede ser dejarse llevar por esta. «Es peligrosísimo dejarse llevar por la ansiedad, o cuando viene el espíritu de la tristeza, porque no puede resolver un problema, o porque se le murió alguien querido», decía el Papa.

Entre las maneras de controlar la ansiedad que el Papa reveló, en aquel entonces, se encuentra saber «frenar». «Hay que saber frenar. Hay que aplicar el célebre proverbio atribuido a Napoleón Bonaparte: ‘Vísteme despacio que estoy apurado’», destacó. Otra estrategia que el Pontífice ponía en práctica para afrontar la ansiedad era escuchar música. Específicamente, la de Johann Sebastian Bach. «Me serena y me ayuda a analizar los problemas de una manera mejor», decía.