Cake relata su calvario tras ser secuestrado por Maduro: «Me trataron como un terrorista»

El reportero de OKDIARIO, Cake Minuesa, ha aterrizado a las 07:40 horas de este martes en el aeropuerto de Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Bogotá de la compañía Avianca, tras ser expulsado el lunes de Venezuela por el régimen chavista del narcodictador, Nicolás Maduro. El periodista pensaba que el vuelo al que se subió en Caracas le traería de vuelta a Madrid pero, para su sorpresa, aterrizó en la capital de Colombia, abandonado a su suerte, tal y como ha descrito en la entrevista con el director adjunto del periódico Luis Balcarce.

«Yo me enteré dentro del avión de que iba a Bogotá, me dieron un billete y pensaba que iba a Madrid», ha asegurado Cake. Incluso uno de los azafatos llegó a decir a Cake: «He visto lo mal que le tratan, pase a preferente que le vamos a cuidar, en Venezuela hay gente que no amamos a los dictadores». «Me han tratado como a un terrorista más que un periodista», ha dicho el enviado especial a Venezuela.

Desde allí, lo único que pudo hacer Cake fue enviar un correo desde un local comercial con el que contactó a OKDIARIO y en el que relataba: «Hola familia, os escribo desde Colombia para la tranquilidad de todos, fisicamente estoy cansado pero bien. Me han hackeado el móvil y estoy sin datos ni aplicaciones. El trato ha sido inhumano».

Y añade en el mismo email: «los hermanos colombianos han entendido la situación y aunque, en una primera instancia, me han denegado la entrada, ahora ya me he comprado un vuelo de vuelta a Madrid que llegará a las 07:40 horas por Avianca.»

Al llegar al aeropuerto madrileño, Cake ha explicado lo que tuvo que vivir durante las horas en las que estuvo retenido por el régimen chavista. El periodista español fue detenido cuando llegaba a su hotel en Caracas y trasladado al aeropuerto de esa ciudad. Una vez allí, Cake pidió ir al baño y durante horas no le dejaron. Cuando finalmente accedieron a su petición, Cake ha condenado que no le dieran ni papel. «Me tuve que limpiar con las manos. Ha sido una tortura. Yo pensé que me iban a dar una paliza.»

Cake Minuesa fue posteriormente trasladado a un garaje del mismo aeropuerto y allí fue cuando temió por su vida porque, según ha relatado, «no dejaban de llegar personas, militares, policías y soldados». «Ahí me empecé a preocupar, me empezaron a pasear por el aeropuerto vacío rodeado por 15 militares. «Era yo, dos cámaras y 15 miliares a mi alrededor.» «Siempre que voy a estos sitios hago testamento porque sabes que la vida allí no vale nada», ha subrayado.

En un momento dado, Minuesa fue trasladado a una habitación donde le pidieron firmar una hoja diciendo que le habían tratado bien física y psíquicamente.»Me negué porque sí hubo trato vejatorio, me obligaron a ir al baño sin papel. Cuando pregunté cómo me limpio, me dijeron que con los calcetines pero yo no llevaba. Me tuve que limpiar con las manos y el agua que tiras de la cadena». «Recibí un trato vejatorio y humillante», relata Minuesa.

Tras esto, le hicieron una entrevista con cámaras para tratar de grabar una «conversación normal» en la que le preguntaron por fútbol, sus libros, quién gobierna en Madrid…»hasta me preguntaron si consideraba que ETA era una banda terrorista, pero como mis respuestas no eran buenas para limpiar su imagen, ya no les interesaba».

«En Caracas me he dejado todo, solo he venido con 4 camisas». Y añade, «aún no sé porque me han deportado, sólo me dijeron por entrar de manera ilegal en Venezuela». El reportero ha explicado que consiguieron hasta que le entrara la paranoia porque al llegar a Colombia, pasaron perros antidrogas y pensó que los del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) habrían puesto droga por su cuerpo y ropa para buscarle más problemas.

Minuesa ha hecho hincapié en que Venezuela quiere un cambio y que la esperanza en la calle es «brutal». «Ese fraude es lo que me deja con pena, me hubiera gustado quedarme allí viendo como se resuelvo eso,» ha relatado.

El periodista se encontraba en Caracas en el momento del arresto, ciudad a la que había viajado días antes como enviado especial para la cobertura de las elecciones presidenciales de Venezuela en las que Maduro se ha autoproclamado de nuevo presidente tras consumar el fraude electoral.