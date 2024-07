Exteriores logra la liberación del reportero de OKDIARIO Cake Minuesa y la dictadura de Maduro lo deporta

El régimen chavista de Nicolás Maduro, que mantenía secuestrado al reportero de OKDIARO Cake Minuesa tras ser detenido por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana, acaba de liberarlo tras intensas y discretas gestiones realizadas por el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares y la embajada de España en Caracas. El reportero, cuya detención se produjo tras la jornada electoral en Venezuela y mientras denunciaba un fraude electoral en favor del régimen de Maduro, está siendo a estas horas trasladado a Bogotá (Colombia) para ser deportado a España según ha podido saber OKDIARIO.

El periodista de OKDIARIO Cake Minuesa ha pasado casi una jornada completa detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de la dictadura de Nicolás Maduro, tras haber sido interceptado de madrugada cuando se dirigía a su hotel a recoger sus pertenencias. Tanto la Embajada de España en Caracas como el Ministerio de Exteriores han realizado realizando intensas gestiones apara conocer la situación actual de nuestro enviado especial a cubrir las elecciones generales en Venezuela. Los contactos de Exteriores con la vicepresidencia venezolana han resultado exitosos y el régimen ha optado por deportarle.

Cake fue interceptado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y llevado detenido en paradero desconocido. Minuesa sabía que le seguía la pista. El reportero de OKDIARIO ya no dormía en el hotel desde hacía varios días conocedor de que los sicarios del régimen le esperaban para detenerle en el Hotel Renaissance de Caracas. «Hace días que no voy por el hotel, hermano», dijo Cake a uno de sus colaboradores más cercanos siendo plenamente consciente de que le estaban siguiendo los pasos.

Esta versión la ha confirmado Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Venezolana, en declaraciones a Periodista Digital: «Él había salido del hotel en el que estaba y me pidió que lo llevara a buscar algunas cosas, unos libros y una camisa que había dejado en ese hotel, pero se iba a hospedar en otro sitio. Y cuando llegamos al hotel a buscar eso fue cuando lo detuvieron. No puedo decirte más nada porque el carro en el que lo detuvieron no tenía identificación alguna. Yo sugiero que es de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia Militar, conocida aquí en Venezuela como DGCIN, y se lo llevaron y me imagino que con el objetivo de deportarlo».

El Gobierno de Maduro tenía mucho interés en dar caza a Minuesa. El ex diputado de Vox, Víctor González, -detenido y deportado un día antes de Caracas- relató a OKDIARIO que le habían enseñado fotos que «nos hicimos Cake y yo en el hotel. Estoy muy preocupado porque a esos agentes les escuché decir que Venezuela no era España, que Cake ya se iba a enterar lo que era. El régimen chavista va a por el periodista. Lo mío ha sido un mal trago, dos cachetes y unas patadas, pero temo que Cake pueda sufrir algo peor. Hablando con un expresidente de una nación latinoamericana y con gente del Departamento de Estado de EEUU me dicen que pueden ir a por él para darle un escarmiento. Estaban muy molestos por los artículos que se han publicado en OKDIARIO criticando al régimen de Maduro».

«Sigo luchando por la libertad»

Lejos de dejarse intimidar, Cake Minuesa dejaba claro su objetivo de seguir denunciando la represión del régimen de Nicolás Maduro sobre los que no comulgan con sus ideas. «Aquí sigo luchando por la libertad en Venezuela. Mi compromiso, inequívoco, como siempre, por la libertad Y de libertad va el asunto», defendió en su último vídeo para OKDIARIO.

Cake Minuesa se desplazó a Venezuela con motivo de las elecciones presidenciales para dar voz a los ciudadanos represaliados por el régimen encabezado por Nicolás Maduro. Durante su estancia en el país latinoamericano también ha entrevistado a varios líderes de la oposición venezolana. Una de ellas fue María Corina Machado, uno de los principales rostros que desafían al régimen chavista de Nicolás Maduro.

«Hay que ser venezolano para entender la profundidad de lo que aquí está pasando. Si ustedes ven este proceso desde una perspectiva electoral, se van a quedar en la superficie. Esto que está ocurriendo es muy profundo. Tiene un calado muy hondo. Esto se ha convertido en una lucha existencial y espiritual. Para muchos venezolanos, nos lo dicen».