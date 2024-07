El régimen de Maduro amenazó a Cake Minuesa antes de secuestrarle: «Vas a saber qué es el chavismo»

El reportero de OKDIARIO Cake Minuesa manifestó en su último vídeo antes ser secuestrado en Venezuela su temor, dadas las amenazas recibidas por parte del régimen de Nicolás Maduro: «Va a saber qué es el chavismo». Finalmente, como auguraba el enviado especial de este periódico a Venezuela para cubrir las elecciones presidenciales, este lunes ha sido detenido por el Servicio de Inteligencia del régimen, bajo el mando del narcodictador Nicolás Maduro que ha vuelto a consumar el fraude electoral.

Cake Minuesa transmitía en el vídeo las «sensaciones» que transmitían «los últimos zarpazos del chavismo, del comunismo, del totalitarismo», de algo que, entendía, «se acaba porque va a ganar la libertad y la democracia». Sin embargo, por otro lado subrayaba cómo esos zarpazos cobraban fuerza antes de los comicios, «sin dejar entrar a observadores internacionales, echando a periodistas, a la comitiva del PP o al ex diputado de Vox Víctor González».

Precisamente lo que le transmitió González fue lo que dejó preocupado a Cake Minuesa, como él mismo reconoció. El ex diputado fue detenido horas después de aterrizar en Caracas invitado por la oposición, para participar en el seguimiento electoral. No pudo hacerlo porque le arrestaron sin explicación alguna y lo metieron en un calabozo, ensangrentado, tras seis horas de interrogatorio bajo amenazas. «Me han apresado, desnudado y pegado, he temido por mi vida», confesó en una entrevista con OKDIARIO.

«Vamos a encontrar a Cake»

Tras ese arresto, el ex diputado le transmitió las amenazas del régimen chavista en relación a Minuesa: «Vamos a encontrar a Cake Minuesa, lo vamos a traer y va a ver que esto no es España, va a saber lo que es el chavismo».

«Ante esas amenazas sólo puedo decir que tengo miedo», confesó el reportero de OKDIARIO, aunque aseguró que eso no le impediría seguir con su labor. «Me voy a enfrentar a él porque mi trabajo es mostrar la verdad sin maquillaje y hacer denuncia social (…) Para que la democracia venza debe haber libertad de expresión y mi compromiso es inequívoco, como siempre, con la libertad. Venezuela quiere salir del totalitarismo», contó.

Cake Minuesa se ha dedicado estos últimos días a hacer un seguimiento de las elecciones. Durante el mismo, ha entrevistado a líderes opositores, ha hablado con la ciudadanía que vive bajo el régimen dictatorial de Maduro y ha transmitido el ambiente que se ha estado viviendo en las calles de Caracas. Lo ha hecho hasta este lunes, cuando la dirección general de contrainteligencia militar de Maduro lo ha apresado, en el momento en el que se dirigía al hotel en el que se aloja. La detención ha sido comunicada por el equipo de la líder opositora María Corina Machado.

La líder opositora ha denunciado el fraude electoral de Maduro y ha hecho un llamamiento a los militares para que se respete la voluntad popular. Cuenta con el apoyo de numerosos líderes internacionales, que han señalado igualmente «la violación» de los derechos de los venezolanos y han asegurado que no reconocerán el resultado electoral con el que Maduro se ha autoproclamado presidente de nuevo mientras que los resultados no sean «transparentes, certeros y apegados a la voluntad de su pueblo».