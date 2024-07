La oposición de Venezuela denuncia el fraude de Maduro en las elecciones y se dirige a los militares

Nicolás Maduro ha vuelto a consumar el fraude electoral en Venezuela: la autoridad electoral le ha otorgado la victoria en las elecciones presidenciales, mientras que la oposición ha denunciado numerosas irregularidades durante el recuento y la líder opositora María Corina Machado ha denunciado ese fraude, al tiempo que ha hecho un llamamiento a los militares.

Los sondeos a pie de urna daban una abrumadora victoria a la oposición, con un 70% de los votos a su favor frente al 30% que habría obtenido Maduro. Sin embargo, el narcodictador ya ha celebrado públicamente haber revalidado el cargo con el 51% de los votos que señala el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según han apuntado desde la oposición, «se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas».

La líder María Corina Machado ya ha pronunciado sus primeras palabras sobre el fraude electoral. Machado fue elegida en las primarias, pero la justicia venezolana la inhabilitó. Ha afirmado que el presidente electo es el candidato de su formación, Edmundo González. Según las cifras que manejan, se trata de «la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia», ha señalado: «Esto ha sido algo tan, tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los sectores del país».

Machado ha aprovechado para recordar que cuentan con el apoyo de la comunidad internacional, entre ellos algunos antiguos aliados de la revolución, y ha insistido en que no sólo son conocedores del fraude los venezolanos, sino que «también los saben los militares del Plan República». «Y su deber es hacer respetar la soberanía popular de los votos. Y es lo que esperamos de los militares», ha declarado, y ha añadido que «el deber de la Fuerza Armada es respetar la soberanía popular expresada en el voto». «Nosotros vamos a defender la verdad», ha comunicado, porque «la violencia es utrajarla».

En este sentido, la opositora ha abogado por una transición pacífica y ha dicho a todos sus simpatizantes que tienen de su lado a «toda la comunidad internacional» a modo de aliados, porque «saben lo que ha ocurrido». «Saben lo que pasó y lo que pretenden hacer. Esto lo sabe toda la comunidad internacional. Toda. Hasta los que fueron alguna vez aliados. Lo que pasó en Venezuela y la forma en la que la gente votó por un cambio. Lo más importante es que esto lo sabemos los venezolanos. En todas las comunidades, los pueblos, las aldeas, lo que la gente hizo para llegar a votar. La alegría de encontrarse, la esperanza del cambio y una transición pacífica», ha dicho.

También ha explicado cómo se ha hecho el recuento, para despejar dudas, con tres sondeos a pie de urna independientes y autónomos que «comenzaron a dar resultados contundentes y autónomos, impresionantes», mientras que monitorizaron la participación hora a hora mediante los conteos rápidos.

Edmundo González también ha reclamado su victoria y ha apuntado que «los resultados son inocultables» y que «el país eligió un cambio en paz». Una decena de Gobiernos latinoamericanos han pedido transparencia en el conteo y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha mostrado su seria preocupación por no respetar la voluntad del pueblo; Costa Rica ha mostrado su repudia a la proclamación «fraudulenta» de Maduro, mientras que el presidente de Uruguay considera que «el proceso ha estado claramente viciado».

Por su parte, el ministro Albares ha pedido que se hagan públicas las actas y Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, ha expresado que «es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral» y que «la voluntad del pueblo de Venezuela debe ser respetada».

Así no! Era un secreto a voces. Iban a “ganar” sin perjuicio de los resultados reales.

El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él.

— Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) July 29, 2024