La cantante Britney Spears ha ganado la batalla legal contra su padre, Jamie Spears. La cantante pop estaba bajo la tutela legal de su progenitor desde hacía 13 años, cuando la artista experimentó problemas mentales que llevaron a un juez a otorgar su tutela a su padre, pero este miércoles eso cambió gracias a un fallo judicial en un tribunal de Los Ángeles.

Al poco de conocerse el fallo judicial, la cantante publicó un vídeo en su cuenta de Instagram, la única red social a la que ha tenido acceso durante los últimos años, en el que ella aparece como copiloto de un avión, aunque no hace referencia al fallo. «En el cielo ahora mismo!!!! Primera vez volando un avión y primera vez en un avión de propulsión», escribió. En veinte minutos, el post ganó más de 6.000 comentarios.

La suspensión de Jamie Spears como tutor de Britney tiene efecto inmediato. Será reemplazado por un tutor provisional «en el mejor interés» de Britney Spears, dijo la jueza Brenda Penny. La audiencia que liberó finalmente a Britney de la tutela de su padre duró dos más de dos horas: «El señor Spears debe entregar todos sus activos y poderes como tutor», dictaminó la jueza Penny.

El tutor provisional permanecerá al frente de la tutela de Britney hasta el 31 de diciembre de este año. Aunque hay expectativas de que este acuerdo se deshaga antes de que llegue esa fecha ya que está prevista una breve audiencia el próximo 12 de noviembre.

El padre de Britney Spears logró la tutela de su hija mayor en 2008, después de que la cantante sufriera una serie de episodios psicóticos. En uno de esos episodios la diva del pop atacó a un fotógrafo en una gasolinera. De aquella oscura época de la ‘celebrity’ son las famosas imágenes en las que aparece con la cabeza rapada por completo. Tras esos sucesos, el juez le entregó el control financiero y personal de su hija.

«Violaciones de la privacidad»

Mucho se ha escrito y se ha filmado en torno al caso de Britney Spears. Un documental, producido por ‘The New York Times’, divulgado el pasado viernes asegura que el padre había instalado secretamente aparatos de vigilancia en la habitación de Britney para controlar sus conversaciones privadas.

El abogado defensor de Britney, Mathew Rosengart, aseguró que el documental revelaba «horribles y excesivas violaciones de la privacidad de su hija adulta» de parte de Jamie Spears. Otro documental, éste producido por Netflix, ‘Britney vs Spears’, afirma que la cantante trató hasta en dos ocasiones contratar un abogado durante los primeros años de su tutela pero le fue denegado por el control férreo de su padre.

En julio, la cantante de ‘Baby one more time’, a sus 39 años, Britney pudo finalmente contratar su propio abogado y en agosto el propio Jamie Spears presentó una petición para que se anulara la tutela sobre Britney por completo para evitar, dicen los defensores de la cantante, que otra persona se hiciera con el control de la exitosa economía de Britney.

Son muchas las celebridades que se han implicado en el caso de Britney Spears, bajo el hashtag #FreeBritney. Una de las más reconocidas es la cantante Cher que ha celebrado en Twitter muy efusivamente el fallo favorable a Spears: «He hablado y rezado sobre esto durante cuatro años. Estoy fascinada», dejaba escrito en sus redes sociales la diva de Las Vegas por excelencia.

Thank God✨🌟✨

I’ve Talked & 🙏🏻🙏🏻‘d About This 4 YEARS👏🏼.

IM MORE THAN THRILLED 4 HER🎂‼️

BLESS OUR SUPER 🌟#FREEBRITNEY

— Cher (@cher) September 29, 2021