Joe Biden ha vuelto a tener una reacción sorprendente, pero en esta ocasión no parece fruto de otro despiste, sino más bien de lo incómodo de la situación. Ha sido durante la rueda de prensa que ha convocado este lunes en la Casa Blanca para hacer un llamamiento a la calma tras la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB). Cuando los periodistas le han bombardeado a preguntas para saber si podía asegurar «a los estadounidenses que no habrá un efecto dominó. ¿Espera que otros bancos quiebren?». En ese momento, sin dejar siquiera que los periodistas acabaran sus cuestiones, Joe Biden, ni corto ni perezoso, les ha dejado con la palabra en la boca, se ha girado para dirigirse a la puerta de salida de la sala de prensa y se ha ido.

«Can you assure Americans that there won’t be a ripple effect? Do you expect other banks to fail?»

BIDEN: *shuts door* pic.twitter.com/CNuUhPbJAi

— RNC Research (@RNCResearch) March 13, 2023