Bezos fulmina al jefe de opinión del ‘Washington Post’ para defender la «libertad» frente a lo ‘woke’

El multimillonario Jeff Bezos ha ordenado al periódico The Washington Post que apoye en su sección de opinión «las libertades personales y el libre mercado». Bezos ha fulminado al jefe de opinión del periódico para defender la «libertad» frente a lo woke. La instrucción representa una importante reorganización del periódico de tendencia izquierdista. El multimillonario fundador de Amazon compró el rotativo The Washington Post por 250 millones de dólares en 2013. Bezos ha informado que ya no publicará ningún punto de vista que se oponga a estos dos principios. En una nota dirigida al personal, Bezos ha afirmado que «estoy seguro de que el libre mercado y las libertades personales son lo correcto para Estados Unidos». David Shipley, el veterano editor de opinión del periódico The Washington Post, ha dimitido tras la remodelación. El periódico busca ahora a su sucesor.

«También creo que estos puntos de vista están desatendidos en el mercado actual de ideas y noticias de opinión. Me entusiasma que juntos llenemos ese vacío», ha destacado Bezos. Esta orden se produce después de que Bezos no apoyase a ningún candidato en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Su decisión fue un cambio en más de tres décadas. Tradicionalmente, el periódico ha respaldado en el endorsement a los candidatos demócratas. En las pasadas elecciones, optó por no solicitar el voto a sus lectores para la candidata demócrata Kamala Harris.

Will Lewis, director del periódico The Washington Post, ha insistido en que la decisión era «coherente con los valores» del histórico periódico. Sin embargo, la decisión fue condenada por antiguos y actuales miembros de la plantilla. El ex director Marty Baron la calificó de «cobardía, con la democracia como víctima».

En su nota de este miércoles, Bezos ha escrito que «hubo un tiempo en que un periódico, especialmente uno que era un monopolio local, podría haber visto como un servicio llevar a la puerta del lector cada mañana una sección de opinión amplia que tratara de cubrir todos los puntos de vista. Hoy, Internet hace ese trabajo». «Soy de América y para América, y estoy orgulloso de serlo. Nuestro país no llegó aquí por ser típico. Y gran parte del éxito de Estados Unidos ha sido la libertad en el ámbito económico y en todos los demás», ha resaltado.

«La libertad es ética -minimiza la coerción-, impulsa la creatividad, la invención y la prosperidad», ha explicado.

La decisión se ha producido semanas después de que Mark Zuckerberg, propietario de Meta (Facebook, Instagram), haya destacado que suprimiría la verificación de hechos por terceros en Facebook para «restaurar la libertad de expresión» en la red social.