Así se vivió el fraude electoral de Maduro: «El chavismo impidió a los testigos vigilar las mesas»

Luis (nombre ficticio para preservar su intimidad) es un venezolano que ha vivido durante muchos años bajo la represión del dictador Nicolás Maduro y que participó como testigo en las mesas electorales de las recientes elecciones venezolanas. En una entrevista concedida a OKDIARIO, ha querido ha explicar el clima de tensión que vive estos días el país latinoamericano debido al fraude electoral. Explica cómo se llevan a cabo las detenciones de aquellos que se atreven a alzar la voz y cómo ha cambiado la Venezuela que él conoció cuando era niño: «Lo peor que he vivido en Venezuela es el hambre. En mi familia he tenido tres víctimas producto de la situación del chavismo».

PREGUNTA.- Usted es profesor, ha vivido siempre en el país latinoamericano y participó en las mesas electorales como testigo en las pasadas elecciones en Venezuela. ¿Cómo vivió ese momento?

RESPUESTA.- En el centro donde yo estaba se desarrolló con total normalidad. Es un centro grande y allí hay gente de la zona, se conocen todos. Es difícil que se hubiesen producido situaciones desagradables. Pero en la periferia de Caracas, sí. En determinadas zonas hay mucha violencia y el chavismo tiene sus centros de base, sus comunas, el fuerte militar… Ahí no les permitieron el acceso a los testigos de mesa.

P.-La mayoría de las personas con las que he intentado contactar tienen mucho miedo a hablar. Dicen que el régimen de Maduro les ha pinchado los teléfonos, que están muy pendientes de lo que se publica en las redes sociales. ¿Es tal la represión contra los opositores al régimen?

R.-Sí, eso es público y notorio. Y las redes sociales lo reflejan. Se los llevan, los detienen. Yo no tengo por qué tener miedo, porque yo soy un hombre de ley. Yo nací en democracia y espero morirme en democracia. Cuando los resultados reflejaron la verdad, empezaron las persecuciones y comenzaron a sacar a gente de los sitios donde estaban esperando los escrutinios, como en el Consejo Nacional Electoral. Ellos han dado sus testimonios a pesar de todas las amenazas.

P.-¿Conoce a personas cercanas a usted que hayan sido detenidas y sabe cómo se encuentran?

R.-Eso no es ningún secreto, porque el mismo Maduro lo dice para producir miedo en la población. Él asegura que tiene a más de 1200 personas recluidas, que está acondicionando dos cárceles para llevarlos ahí, que les va a aplicar un plan para reeducarlos… De lo que no se hace responsable es de los muertos. Según la ONG Foro Penal, ya van más de 19 o 20 fallecidos.

P.-Usted lleva durante más de 25 años sufriendo la represión del dictador Maduro. ¿Nunca pensó en abandonar Venezuela?

R.-Sí, lo pensé. En mi familia he tenido tres víctimas producto del chavismo. Una hermana se murió de inanición, desnutrida. A un hermano lo mataron en Ecuador… él era el que nos iba a sacar al resto de aquí. Y otro hermano murió en Valencia, la tercera ciudad de Venezuela, por falta de medicamentos. No había pastillas para la tensión. Y tengo dos hermanas dependientes, una sufre de Alzheimer y de Parkinson al mismo tiempo.

P.-De no tener esta situación, ¿usted se habría ido de Venezuela?.

R.-Por supuesto. A pesar de mi edad.

P.-¿Ve a la gente animada a defender sus derechos, pese a todo?

R.-Sí, sí. Ante María Corina Machado me quito el sombrero por su valor. Es algo inédito. Yo tengo 85 años y he participado en todos los procesos electorales, pero no he visto a nadie con tanta destreza, carisma, con esa penetración emocional hacia la población. La gente la sigue.

P.- España se ha volcado con el pueblo venezolano. ¿Cree que lo que está ocurriendo en Venezuela puede llegar a pasar aquí? El Gobierno de Pedro Sánchez ya está controlando a los jueces y a los medios de comunicación.

R.- Sánchez es un socialista sin escrúpulos, como son todos los socialistas, con una señora corrupta, Begoña Gómez, y con unos asesores que se fueron multimillonarios de Venezuela. A Zapatero lo tenemos por aquí y está multimillonario porque, entre otras cosas, este régimen le regaló una mina con diamantes.

P.-¿Qué cree que tiene que pasar para que Maduro enseñe finalmente las actas que demostrarían su derrota? Porque está claro que ni con la presión internacional lo hace.

R.-Que haya un reconocimiento mundial porque hay un reconocimiento parcial. Hay algunos países latinoamericanos que han reconocido a Edmundo como presidente electo de Venezuela, pero la comunidad europea ha hecho un tímido pronunciamiento para que se enseñe las actas. No ha habido una acción contundente. Que los países se pongan las pilas y dejen de que decir «estamos preocupados». Deja de preocuparte y ocúpate. Comienza a aplicar esas sanciones de tipo individual porque hay una mafia enquistada con muchos intereses. Éste es el segundo país con mayores reservas en petróleo.

P.-Me está hablando de que es el país más rico del mundo. Sin embargo, hay un tema muy interesante, que es el tema de los sueldos en el país. Hay personas que cobran 50 euros al mes…

R.-50 euros es mucho. Mira, yo estuve dentro de la educación 60 años . Yo fui director de un plantel público, es decir, un plantel oficial del Gobierno. Me jubilé y he sido director de tres colegios privados. Mi pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es de 3 dólares, el equivalente a 130 bolívares mensuales. Por el Ministerio de Educación son otros 3 dólares. Y mis hermanas, una era nutricionista y ganaba 3 dólares y la otra, jubilada, lo mismo. Entre los cuatro, doce dólares para comer, para vestir, para transporte, para comprar medicinas. Los hospitales están en la ruina, no tienen médicos.

P.-¿Qué es lo peor que ha vivido en Venezuela?

R.-El hambre. Había noches en que la cena era un pedazo de galleta de yuca con un poco de agua con azúcar. Eso es lo peor que yo he vivido aquí.

P.-Y luego está el servicio de agua, que está privatizado.

R.-Aquí el servicio de agua es pésimo. A mí me llega agua dos días a la semana y yo tengo en mi cocina y los baños peroles llenos para tener agua. La electricidad lo mismo. Tengo dos televisores y los dos se quemaron con apagones.

P.-¿Cómo era la Venezuela de cuando era niño comparada con la de ahora?

R.-Con mi sueldo de hace muchos años yo compré este apartamento donde estoy viviendo y tuve tres coches: un Hillman de fabricación alemana, un Maverick de la Ford y un Chrysler. Viajé a Costa Rica, a Atlanta… Tenía siete pares de zapatos. Los zapatos que tengo ahorita son regalados por un vecino y me los pongo de vez en cuando cuando voy a salir para que no se desgasten. Llevo con ese par de zapatos tres años. Ropa nunca más. Entretenimiento nunca más. Esa es la situación actual y todo el mundo lo añora. Todo el mundo habla bien de los gobiernos anteriores que con sus idas y venidas, pues tenían más respeto por el ser humano, más respeto por los venezolanos. Aquí no hay instancia donde reclamar nada. Este régimen está acorralado, y con la ayuda de Dios, vamos a salir de ahí.