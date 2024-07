Hablan las víctimas de la miseria impuesta por Maduro: «¡Que se vaya a su casa!»

Ha llegado el día, este domingo 28 de julio, en el que los venezolanos votan cambio en las elecciones presidenciales. La gran duda es si habrá fraude. Miedo hay. Pero también ilusión. OKDIARIO entrevista a los venezolanos pocas horas antes de que acudan a las urnas entre expectación y temor. En los últimos días han apresado a cientos de venezolanos, han detenido y repatriado al ex diputado de Vox, Víctor González, han echado del país a la delegación del Partido Popular y han prohibido la entrada de un avión de Panamá con ex presidentes de Latinoamérica. Los venezolanos ya no pueden más. Hablan las víctimas de la miseria impuesta por el dictador Nicolás Maduro: «¡Que se vaya a su casa!».

«Claro que sí, se va Maduro. Eso es lo que tenemos más seguro por ahorita. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, nosotros como ciudadanos, siempre hemos estado pendientes de nuestros familiares que ya no los tenemos aquí. Esta es la necesidad que todos estamos pasando. Que es una realidad. Claro. Hay un tema aquí en Venezuela: que la profesión se convirtió en rebusque. Si tú no sales a la calle… Yo trabajando en una empresa, con un sueldo mínimo no me alcanza. Yo tengo que salir a la calle a buscar la vida», ha explicado un venezolano que tiene que tener varios trabajos para sobrevivir.

En cambio, durante la entrevista no ha ocultado que hay miedo: «Aquí hay mucha gente que tiene miedo. Lo hemos notado, lo hemos notado y yo entiendo ese miedo». Y ha hablado de cómo compra Nicolás Maduro al pueblo para que le siga votando.

«¡Que se vaya!», han explicado otros entrevistados, que han expresado su apoyo a María Corina Machado, la líder opositora a la que el régimen de Nicolás Maduro ha inhabilitado.

En cambio, Nicolás Maduro, que ha seguido con sus amenazas de represión, ha justificado este sábado sus golpes de represión: «Son personas non gratas, ridículas y muy repudiadas en suelo venezolano». En este sentido, Maduro ha exhibido sus formas de dictador al insultar a los observadores internacionales: «Yo creo que son unos ridículos».