El narcodictador Maduro detiene y deporta al ex diputado de Vox Víctor González tras hablar con OKDIARIO

El narcodictador Nicolás Maduro ha atrapado y deportado al ex diputado de Vox Víctor González este sábado diez minutos después de haber hablado con OKDIARIO, la víspera de las elecciones presidenciales de este domingo, 28 de julio. En las imágenes de este vídeo se puede ver cómo se llevan a Víctor González para deportarle.

Este golpe de represión se ha producido después de que una delegación del Partido Popular, formada por 10 diputados y senadores, invitados por la opositora María Corina Machado, fuesen retenidos en el aeropuerto de Caracas y expulsados de vuelta a España el día anterior, y se prohibiera la entrada de un avión con ex presidentes latinoamericanos, que iban a viajar desde Panamá a Caracas para participar en el proceso electoral como observadores.

Todos estos golpes de represión han tenido lugar a pocas horas de que se celebren las elecciones presidenciales en Venezuela, entre sospechas de fraude y control, ante el ambiente de cambio que se palpa en las calles para pasar página a 25 años de dictadura en Venezuela.

En la entrevista, Víctor González ha destacado que «en el año 2019 cuando pudimos venir también a apoyar a María Corina Machado. Tuve la enorme suerte de reunirme con ella y la verdad es que es terrible que líderes destacados de todo el mundo, ex presidente de México, Vicente Fox, ex presidente de Bolivia, Tuto Quiroga y muchos otros que han querido venir y que o bien los han bajado del avión o bien, como ha pasado con la delegación del Partido Popular, les he dejado en el control de pasaportes, algo que ha sido triste», ha relatado Víctor González pocos minutos antes de ser detenido y deportado, como se ha podido ver en el vídeo.

«Pero bueno, han hecho el esfuerzo y yo les reconozco el mérito de venir, venir, cogerse un avión, volar nueve horas en el Atlántico para intentarlo y es una manera de denunciar lo que está ocurriendo», ha destacado el ex diputado de Vox, que había viajado a Venezuela como observadores de las elecciones presidenciales de este domingo, 28 de julio.

«Yo estaré aquí unos días para poder vivir, disfrutar la esperanza, la alegría que se palpa en las calles de que esta sociedad puede cambiar y ser realmente un país próspero como lo fue antaño», ha resaltado el ex diputado de Vox, en referencia a la sensación de cambio de la que han hablado estos días todos los opositores a los que ha entrevistado OKDIARIO. En cambio, ninguno de los entrevistados, entre opositores, presos políticos que han estado entre rejas bajo el régimen de Maduro y otros defensores de derechos civiles han reconocido la posibilidad de fraude y represión por parte de Maduro después de que en los últimos días se hayan detenido a más de 300 personas.

Durante la entrevista, se hace referencia a la de María Corina Machado, opositora inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro: «Bueno, yo creo que es una mujer excelsa en virtudes, que ha sido capaz de hacer una renuncia personal enorme para darse a un pueblo, un pueblo que ha visto como más de ocho millones de venezolanos viven por el mundo, que no van a poder votar la mayoría de ellos, y que lleva trabajando con un coste enorme para ella y para todos sus colaboradores año tras año, de una manera constante y con tenacidad. Y yo creo que eso al final cae».