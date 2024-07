Maduro prohíbe entrar en Venezuela un avión con ex presidentes iberoamericanos que iban de observadores

Nicolás Maduro ha prohibido la entrada de un avión este viernes de la aerolínea panameña Copa Airlines con ex presidentes latinoamericanos, que iban desde Panamá como observadores a las elecciones de Venezuela de este domingo 28 de julio. En el avión, han esperado durante horas el ex presidente de México Vicente Fox, el ex presidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez y la ex vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez, entre otros.

El ex presidente mexicano Vicente Fox ha acusado a Nicolás Maduro de hacer «otra de sus tropelías». «Y la gente dentro asándose de calor, pero escuchamos el himno nacional venezolano una y otra vez», ha señalado sobre la prohibición de Maduro de la entrada a los ex presidentes latinoamericanos, que viajaban como observadores a las elecciones de Venezuela del domingo, en las que hay temor de fraude y represión por parte de la oposición de Venezuela.

«El avión de Copa que transportaba a la presidenta Moscoso (Mireya) y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan a bordo por el bloqueo del espacio aéreo venezolano», ha denunciado el ex presidente panameño José Raúl Mulino en redes sociales. En el avión también estaban el ex presidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez y la ex vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez, que viajaban como observadores a las elecciones de Venezuela de este domingo, 28 de julio, que se consideran las más importantes en las últimas décadas, debido a la posibilidad de cambio tras décadas de dictadura venezolana.

Todos ellos viajaban a Venezuela para ser observadores de los comicios presidenciales que se celebran este domingo en el país latinoamericano.»Venezolanos que venían en el mismo vuelo aplauden y cantan el himno en respaldo a los líderes mundiales. Muchos de esos ciudadanos vienen a ejercer su derecho al voto el domingo 28 de julio», ha señalado la cuenta oficial de la campaña de la opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González.

EL MIEDO DE UN TIRANO SE NOTA EN SUS ACCIONES, PERO SEGUIREMOS FUERTES @MariaCorinaYA VENEZUELA LIBRE pic.twitter.com/HYnLSvyHUZ — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 26, 2024

El Gobierno de Panamá ha destacado este viernes que el Gobierno de Venezuela «bloqueó el espacio aéreo» del país y «retuvo aviones» de la aerolínea Copa, entre ellos el que viajaban varios expresidentes como observadores para las elecciones de este domingo, «por el lapso de varias horas» por «cuestiones políticas ajenas» al país centroamericano aunque la ruta aérea ya ha sido restaurada.

«El Gobierno de Venezuela bloqueó el espacio aéreo de su país a la empresa (panameña) Copa Airlines por un lapso de varias horas. El Gobierno de Venezuela retuvo un avión de Copa de la ruta Caracas – Panamá y tampoco dejó despegar un vuelo por un incidente con pasajeros destacados», ha destacado en rueda de prensa el canciller panameño, Javier Martínez-Acha.

Y agregó que el país centroamericano «es respetuoso de los procesos democráticos internos de Venezuela, pero no puede permitir que se retengan aviones de su aerolínea con panameños a bordo por cuestiones políticas ajenas a Panamá», a la vez que advirtió que el Gobierno panameño «será enérgico en defender a las empresas panameñas y a todos los panameños que están saliendo o volviendo a su país». Martínez-Acha ha destacado, en esa rueda de prensa posterior a que se informara que el avión con los expresidentes latinoamericanos no pudo despegar, que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Venezuela «nunca envió ni formalizó ninguna advertencia a la autoridad aeronáutica civil de Panamá».

«Esto es una decisión unilateral de Venezuela que afectó a panameños y esto es inaceptable para nuestro Gobierno», ha enfatizado y ha anunciado que «los vuelos en ambos sentidos han sido reanudados».