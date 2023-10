La presidenta de la sinagoga de Detroit (Estados Unidos) Samantha Woll ha sido asesinada a puñaladas en la puerta de su casa el sábado por la mañana en Detroit (Michigan). El cuerpo de Woll ha sido descubierto después de que un rastro de sangre condujera a su casa, donde fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca tras el ataque. Woll era presidenta del consejo de la Sinagoga Isaac Agree Downtown desde 2022, conocida por su trabajo interreligioso para tender puentes entre la comunidad de Israel de Detroit y otras de diferentes religiones, como cristianos y musulmanes.

Last week a child stabbed to death in Chicago because of Islamaphobia ; today a Jewish young adult stabbed to death. Heinous hateful crimes. We pray for their families and to end this violence. https://t.co/HPoGAj4oxf — Randi Weingarten 🇺🇦🇺🇸💪🏿👩‍🎓 (@rweingarten) October 21, 2023

El alcalde de Detroit, Mike Duggan, ha indicado estar «destruido» por la pérdida de «uno de los grandes líderes jóvenes de Detroit», tras conocer que la presidenta de la sinagoga de Detroit ha sido asesinada. «Hace apenas unas semanas, compartí un día de alegría con Sam en la dedicación de la recientemente renovada Sinagoga Downtown. Fue un proyecto que dirigió con gran orgullo y entusiasmo», ha destacado el alcalde.

La Policía se encuentra en pleno proceso de investigación, en la que hay varias líneas abiertas sin descartar ningún móvil. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de que se pueda encuadrar como un ataque antisemita dentro de los crímenes de odio, debido a las amenazas que ha recibido la comunidad judía estos días después de la respuesta de Israel con la Operación Espadas de Hierro tras la masacre del grupo terrorista de Hamás.

Woll había trabajado en la campaña electoral de la diputada Elissa Slotkin y en la campaña de reelección de la fiscal general de Detroit, Dana Nessel, dos demócratas judías, que habían sido objetivo de complots contra la comunidad judía en Michigan.

A prominent Detroit synagogue board president was found stabbed to death early Saturday outside her home. Police have yet to identify a motive or a suspect in her killing. https://t.co/0RjdNLC0rT — Daniel Brobecker (@DanielBrobecker) October 22, 2023

«Erradicar Israel»

En los últimos días, se han celebrado en diferentes ciudades de Estados Unidos manifestaciones en contra de la respuesta de Israel contra el grupo terrorista Hamás, entre las que ha destacado la del sábado en Nueva York. Allí, miles de manifestantes en contra de Israel se enfrentaron a la Policía el sábado por la noche tras negarse a desalojar la calle de Bay Ridge que habían bloqueado durante horas en el barrio de Brooklyn.

Demonstrations in New York City for Palestine. The world is starting to understand pic.twitter.com/FAeulkm4kd — #FreePalestine🇵🇸 (@abofalsten57) October 21, 2023

Una manifestación que se convirtió en un caos al caer la noche, después de que los manifestantes cortaran el tráfico, gritando a la Policía y encendiendo pequeños fuegos en medio de las calzadas. La misma protesta se ha unido a otras celebradas en diferentes ciudades estadounidenses europeas y de Oriente Medio, donde los líderes de Hamás han llamado a la población a levantarse contra Israel.