La Asamblea Nacional de Venezuela da el primer paso para aprobar la ley de amnistía

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad y en primera lectura la esperada ley de amnistía con la que se busca avanzar de forma «decisiva» hacia la paz en el país tras la salida de Nicolás Maduro.

Tras la votación, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó que «el proyecto de ley afortunadamente no es un listado de nombres, porque esos listados de nombres siempre son excluyentes; son más todos los elementos que pueden ser sujetos a esta ley desde 1999 hasta 2026».

De acuerdo con lo establecido en la Constitución, «para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos discusiones en días diferentes». En la primera se analiza «la exposición de motivos», así como «sus objetivos, alcance y viabilidad», mientras que en la segunda se desarrolla un debate «artículo por artículo».

La normativa, denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, deja fuera delitos como violaciones graves a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas.

Según la exposición de motivos, «la amnistía general propuesta busca la justicia y la convivencia entre los venezolanos, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, siempre con respeto a la ley y la justicia», tal como han recogido diversos medios venezolanos.

La ONG Foro Penal, dedicada al seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, valoró como «positivo» el inicio del debate parlamentario, aunque instó a las autoridades a publicar “de inmediato” el texto completo del proyecto.