Al menos 55 personas han fallecido en los incendios forestales que arrasan Maui en Hawái (EEUU), destruyendo, entre otras, la histórica ciudad de Lahaina, provocando cuantiosos daños, cuya reparación llevará años y costará miles de millones de dólares, según han informado este viernes las autoridades de Hawái. El jefe de Policía del condado de Maui, John Pelletier, ha señalado que se espera que la cifra de personas que han perdido la vida en Hawái vaya a aumentar en los próximos días, mientras ha pedido a los residentes no desplazarse a Lahaina hasta que se recuperen los cuerpos sin vida de las víctimas. Además, se ha solicitado a los turistas y otros viajeros que tenían previsto acudir a Maui en Hawái que cambien sus planes de viaje.

El gobernador de Hawái, el demócrata Josh Green, ha reconocido que «sabemos que mucha gente está sufriendo, las cifras de víctimas mortales van a subir. Tenemos que apoyarnos en estos momentos». Mientras prosiguen las labores de rescate y los vecinos, que lo han perdido todo, buscan refugio a la vez que reclaman al gobernador y resto de autoridades que apenas tuvieran tiempo para ponerse a salvo, debido a que no sonó ningún tipo de alerta. En su lugar, sí se enviaron mensajes de teléfono móvil para alertar sobre los incendios en Maui en Hawai, televisiones y emisoras de radio. Sin embargo, los cortes generalizados de electricidad y telefonía móvil provocaron que estos avisos tuvieran un limitado. Mientras, el gobernador todavía no ha alcanzado a explicar por qué no se utilizó ninguna de las 400 sirenas colocadas en toda la cadena de islas para alertar a la población de diversos desastres naturales y otras amenazas.

A primera hora del día, el presidente Joe Biden ha firmado la declaración formal de desastre, lo cual permitirá al estado de Hawái disponer de recursos y apoyo federales adicionales, además de las acciones en curso de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, la Guardia Nacional, la Guardia Costera de EEUU y otras agencias federales.

La oficina del gobernador Green se ha indicado que la declaración pone fondos federales a disposición de las personas afectadas en Maui, incluyendo subvenciones para viviendas temporales y reparaciones en el hogar, préstamos de bajo costo para cubrir las pérdidas de propiedad no asegurados, así como otros programas para ayudar a las personas y los propietarios de negocios a recuperarse.

La Autoridad de Turismo de Hawái ha indicado que 14.000 personas han tenido que ser trasladadas fuera de Maui el miércoles, y se espera que otras 14.500 sean evacuadas entre el jueves y el viernes. Alrededor de 1.400 pasajeros de líneas aéreas se encuentran en el aeropuerto de Kahului, en Maui, intentando conseguir un vuelo de salida. Otras 1.350 personas han tenido que pasar estos días refugios de emergencia de Maui.

¿Qué ha pasado en Maui?

Los vientos del huracán Dora, de categoría 4 que gira a casi 1.600 kilómetros, al suroeste de Honolulu, han avivado las llamas en la isla. Un desastre natural para el que las autoridades se habían preparado, que no contaban con los incendios.

A todo lo citado anteriormente, se ha añadido que la parte occidental de Maui, donde se han producido los incendios, sufría una grave sequía debido a la falta de lluvias. Además, la isla está formada por dos volcanes, varias montañas y valles escarpados, con tierras llanas a lo largo del océano. Los vientos procedentes del océano han crecido más rápido en tierra, avivando las llamas, quedando atrapados los vientos cuando se dirigieron a las cimas de las montañas.