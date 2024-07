Este 4 de julio se celebran las elecciones en Reino Unido y de entre todos los candidatos hay uno que destaca, AI Steve, que está hecho por inteligencia artificial. Este candidato virtual ronda los 60 años, lleva un traje de color azul oscuro, y un pañuelo blanco asomando por el bolsillo de su americana. Además, se presenta en la localidad de Brighton.

Este avatar se trata de la carcasa de un hombre de negocios llamado Steve Endaccot, que cuenta con un domicilio en Brighton. Según explica el empresario, que tiene su «propia tecnología» llamada Neural Voice, el objetivo que persigue con la máquina es conocer mejor las necesidades de los ciudadanos británicos para poder adaptarlas a sus políticas.

La campaña de AI Steve se basa en la interacción directa con los votantes. Utilizando un avatar y la voz de Endacott, la IA responderá a las preguntas y preocupaciones de los ciudadanos. Este enfoque busca aumentar la transparencia y la participación ciudadana en el proceso democrático, alejándose de los métodos tradicionales que Endacott critica por estar «desconectados de los votantes».

The upcoming UK election will feature an AI candidate for the first time: Steve Endacott will use AI Steve as an avatar and co-pilot if he is elected as an MP pic.twitter.com/GQ1jfzvwXx

— Tsarathustra (@tsarnick) June 17, 2024