Abascal acusa al Gobierno de Sánchez de ser «cómplice» del secuestro de Cake Minuesa por Maduro

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este lunes la liberación del periodista de OKDIARIO, Cake Minuesa, detenido por el régimen del narcodictador, Nicolás Maduro. A través de una carta dirigida al ministro de Exteriores José Manuel Albares, Abascal ha pedido que el Gobierno de España utilice todos los medios a su alcance para obtener la liberación del periodista y cualquier español retenido ilegalmente. «El gobierno español es socio de Maduro. Eso le convierte en cómplice de este secuestro todo el tiempo que dure», ha señalado.

El líder de Vox, comienza así la carta: «Sr. Ministro: Como seguro que usted conoce, y ha sido publicado en los medios de comunicación, el periodista español Cake Minuesa ha sido detenido por el servicio de inteligencia venezolano mientras cubría las elecciones presidenciales del país»

«Entiendo que el Gobierno de España, y le requiero para que así sea, utilizará todos los medios diplomáticos a su alcance para exigir y obtener del régimen de Maduro la inmediata liberación de nuestro compatriota y de cualquier otro español retenido ilegalmente», destaca en la misma misiva. Y subraya: «Es de extrema urgencia que se les solicite con contundencia y, en otro caso, se adopten las medidas diplomáticas más severas contra el régimen de Maduro. Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo».

He escrito al ministro de exteriores para exigirle que el régimen venezolano ponga inmediatamente en libertad al periodista español Cake Minuesa. El gobierno español es socio de Maduro. Eso le convierte en cómplice de este secuestro todo el tiempo que dure. pic.twitter.com/DJQ9rjqddt — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 29, 2024

Detención Cake Minuesa

El régimen del dictador Nicolás Maduro ha detenido este lunes a Cake Minuesa, reportero de OKDIARIO en las elecciones en Venezuela. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Maduro -uno de los tentáculos de su temido aparato de represión- ha apresado a Minuesa en un claro ataque a la libertad de expresión y de información por haber denunciado el fraude electoral cometido por el régimen chavista. Las fuerzas del régimen le han apresado mientras iba camino del Hotel Renaissance, donde se alojaba en Caracas. Su detención ha sido comunicada por el equipo de la líder opositora María Corina Machado. De momento se desconoce si su cámara ha sido también detenido.

El arresto de Minuesa se ha producido sobre las 09:40 horas de España. En el último vídeo publicado por este periódico, el enviado especial de OKDIARIO narraba las sensaciones que tenía el mismo día de las elecciones y expresaba su «miedo» tras haber sido amenazado en varias ocasiones por las fuerzas del régimen chavista. «Ante estas amenazas yo lo único que os puedo decir es que tengo miedo. Es verdad, me voy a enfrentar a él porque mi trabajo es mostrar la verdad sin maquillaje y hacer denuncia social. Hoy estamos en Venezuela, estamos disfrutando de una jornada de victoria de la democracia, pero para que la democracia venza tiene que haber libertad de expresión», recalcaba.

Amenazas al periodista

El ex diputado de Vox, Víctor González, fue también detenido este fin de semana por el régimen de Maduro y deportado a España. El domingo fue entrevistado por OKDIARIO en su casa y él mismo nos contó su preocupación por el periodista Cake Minuesa. En esta entrevista dijo: «Me han preguntado muchísimo por Cake Minuesa. Me han preguntado por muchas otras personas. Pero me preocupa especialmente Cake. Me enseñaron fotos que nos hicimos Cake y yo en el hotel. Estoy muy preocupado porque a esos agentes les escuché decir que Venezuela no era España, que Cake ya se iba a enterar lo que era. El régimen chavista va a por el periodista. Lo mío ha sido un mal trago, dos cachetes y unas patadas, pero temo que Cake pueda sufrir algo peor».

Y añadía González, «hablando con un expresidente de una nación latinoamericana y con gente del Departamento de Estado de EEUU me dicen que pueden pueden ir a por él para darle un escarmiento. Estaban muy molestos por los artículos que se han publicado en OKDIARIO criticando al régimen de Maduro».