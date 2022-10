Entre otros, los jardines eternos son una muy buena opción para darle vida a nuestros hogares, una alternativa de decoración que puede ser útil para mejorar el aspecto de algún rincón de casa o también como regalo. Por esto nos centramos en descubrir cuáles son los trucos para crear y mantener jardines eternos.

De hecho, su principal ventaja es que, a diferencia de otros jardines, éstos apenas requieren de mantenimiento. Muchas personas no acaban de tener plantas en casa porque no tienen tiempo o interés en estar detrás de sus necesidades.

Trucos para crear y mantener jardines eternos

Ideales para cualquier tipo de propietario

Los jardines eternos no son otra cosa que la recreación de un ecosistema tropical en el interior de un recipiente de vidrio de un espesor intermedio, en el que se colocan todos los elementos clave para completar los ciclos vitales.

Es decir, en el interior de este recipiente se van a reproducir todos los procesos que aseguran la supervivencia de cada una de las especies incluidas allí, evitando que sea uno mismo el encargado de favorecer esos fenómenos.

¿Cómo hacer un jardín eterno paso a paso?

Lo primero que necesitarás es el recipiente, que puede ser un terrario. Lo único indispensable es que sea de vidrio. Es imprescindible que sea este material por sus propiedades y transparente para poder ver la situación del jardín.

Una vez que tengas ya el espacio, entonces debes crear una zona subterráneo con piedras o gravilla que puedan drenar. Esto es para que el fondo no se encharque. Por encima de ellas ubica sustrato húmedo de la mejor calidad posible.

Acto seguido planta algunas especies en el sustrato, y te recomendamos que pertenezcan a ambientes tropicales. Éstas son las que mejor se adaptan a las condiciones de baja luz y alta humedad, y además crecen muy lento.

Asimismo tienen como ventaja que casi no echan raíces, por lo que no comprometerán el suelo del terrario. Podemos aconsejar ejemplares de potus, orquídeas, helechos, líquenes, ficus, tillandsias, fitonias, etc. hay cantidad de variedad en plantas.

Para finalizar, es mejor dejar caer o bien decorar algunos restos de troncos, ramitas y rocas sobre la superficie del sustrato. Gracias a ello la humedad del mismo se mantendrá por más tiempo, y con la ayuda de algunos insectos descomponedores, como las lombrices, te asegurarás de que el reciclado de nutrientes sea exitoso. Ahora ya sabes la mejor manera para crear este tipo de jardines.