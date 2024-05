El trucazo para ensanchar bien fácil los zapatos nuevos

Si acabas de comprar un calzado -o te lo han regalado- y vas a usarlo por primera vez con toda la ilusión del mundo, quizás te decepcione que no sean exactamente de tu talla. Eso suele pasar cuando aún no ha sido utilizado, pero si sabes cómo ensanchar los zapatos nuevos no debería preocuparte.

Estirar los zapatos es posible. Y no sólo eso, sino que puedes hacerlo de diversas formas. Seguro darás con una ideal para tu nuevo calzado.

Cómo ensanchar los zapatos nuevos

Truco 1 – Utilizarlos durante varios días seguidos

Puede que los primeros días te sientas un poco incómodo, pero usar tus nuevos zapatos varios días seguidos es el modo más simple de ensancharlos.

Evidentemente, esto sólo tiene sentido si la diferencia de talla es mínima y si puedes utilizarlos en casa. Es mejor que no salgas con ellos. Una talla demasiado apretada de calzado podría causarte dolores o molestias.

Incluso es probable que te aparezcan algunas ampollas. Úsalos donde puedas quitártelos si hace falta.

¿Cuánto tiempo? Lo ideal es que lo hagas aproximadamente una hora por día. Es suficiente para que los materiales del calzado cedan lentamente. Si va dando resultado, y efectivamente se ensanchan, cada día deberían incomodarte menos. Una manera de ayudar es no ponerte calcetines o que sean finos.

Una vez que sean cómodos, puedes salir de casa con ellos. Comienza con salidas cortas. A medida que ganes confianza, llévalos donde vayas.

Truco 2 – Ensancharlos con aire caliente

Supongamos que tienes una fiesta, y el calzado que acabas de comprar para lucir en esa ocasión especial te aprieta. ¡No desesperes! Solamente tienes que ponerte calcetines gruesos, calentar los zapatos con aire caliente del secador de pelo y, antes de que se enfríen, introducir tus pies.

Otra alternativa es invertir el orden del procedimiento. Puedes introducir tus pies, siempre con calcetines gruesos, y calentar los zapatos mientras los utilizas. Cuando notes que el material empieza a ceder mueve los dedos para contribuir a que se ensanchen. Haz esto durante 10 minutos hasta que estés cómoda.

Debes tener en cuenta que el calor puede suavizar el pegamento usado en algunos zapatos, separando los empeines de las suelas. El nivel medio del secador es perfecto para ensancharlos sin que las partes del calzado se despeguen.

Y evita acercarlo a otras fuentes de calor como las estufas porque lo dañará. Tampoco es conveniente que expongas al aire caliente del secador los zapatos fabricados con materiales plásticos o PVC porque no lo soportan.

En el caso de los zapatos hechos con cuero o con gamuza, se recomienda aplicar un acondicionador tras calentarlos.

Truco 3 – Ensancharlos con alcohol isopropílico

Al contrario de lo que podrías creer, el alcohol isopropílico es inocuo. Es decir, no deteriora los materiales con los que suele fabricarse el calzado. Si tus zapatos siguen siendo pequeños para asistir a una velada larga, debes rociarlos con alcohol isopropílico. Esto te permitirá ensancharlos más aún, todo lo que necesites.

Llena un atomizador con alcohol isopropílico y rocía el calzado -la parte exterior únicamente-. Una vez que lo hayas rociado, ponte los zapatos y úsalos. Asegúrate de utilizarlos durante media hora o bien una hora si puedes. Mueve los dedos para estirarlos y que tu pie logre acomodarse sin sufrir molestias.

Si tienes la sensación de que se han hecho más pequeños desde la última vez, puedes repetir este proceso cada vez que vayas a usar tu calzado.

Truco 4 – Ensancharlos en el congelador: zapatos nuevos



Éste es uno de los secretos mejor guardados por nuestras madres. Si le preguntas, la tuya te aconsejará que estires el calzado metiéndolo en el congelador. ¿Cómo es posible? Al pasar del frío extremo del congelador a la temperatura ambiente, el material de los zapatos cederá. Y es allí cuando introduces tus pies.

Para eso, llena una bolsa resellable con agua y colócala dentro los zapatos. Deja el calzado toda la noche en el congelador. Al día siguiente, retíralo. Caliéntalo inmediatamente con el secador de pelo, o déjalos en un lugar cálido y seco. Transcurridos unos 30 minutos, prueba a ponértelos. Deberían haberse ensanchado.

Si no consigues que tu calzado se ajuste a tus pies, es porque definitivamente su talla no es la adecuada para ti. Ve a la tienda donde los hayas comprado, solicitando al vendedor que los cambie por otros de una talla mayor. Las tallas no son iguales para todas las marcas, modelos ni tipos de calzados.

Ve a un profesional

Si tienes dudas y miedo de que el zapato se pueda estropear con todos estos trucos, entonces lo mejor es ir donde los compraste. El profesional es el que te puede dar los trucos más profesionales para que el zapato nuevo te vaya bien, aunque lo ideal, como hemos destacado, es llevarlo veces especialmente por casa antes de ir a una fiesta o de estrenarlo en la calle.