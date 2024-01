Los trucos que no conocías para agrandar zapatos nuevos

Estos trucos te ayudarán a agrandar zapatos nuevos de una manera que quizás no conocías, es la manera de conseguir que tus pies no sufran. Las rebajas han empezado y con ellas, quizás la necesidad de comprar algo tan básico como unos zapatos que nos gusten. En muchas ocasiones compramos sin probar el zapato, es una forma rápida y quizás online de ahorrar tiempo y esfuerzos en estas compras destinadas a encontrar lo mejor por menos. Cuando llegan a casa los zapatos vemos que quizás son más pequeños de lo que nos imaginábamos, con lo que quizás tenemos que usar estos trucos.

Los zapatos nuevos pueden ser pequeños

Dependiendo de cómo tengas el pie o de la prisa por comprar zapatos nuevos, puedes tener una desagradable sorpresa. Dado que pueden llegar a casa un calzado que te supondrá un problema, especialmente durante los primeros días, cuando aún no habrás conseguido que se adapten a tu pie.

Antes que nada, debes saber que, los materiales de que están hechos los zapatos tienen mucho que ver a la hora de agrandar o no un zapato. Por ejemplo, la lona, puede hacerse más grande a medida que vas llevando esos zapatos. Con lo cual, si quieres que el zapato se adapte al pie, debes optar por ajustar al máximo con la talla este elemento.

Los zapatos son un básico por el que merece la pena invertir. Comprar zapatos de buena calidad te ayudará a evitar ese efecto de pie dolorido. En general, los materiales nobles son los que mejor se van adaptando al pie, la piel es uno de ellos, por lo que merecerá la pena gastar un poco más para que tus pies vayan cómodos.

El diseño también influye. Dependiendo de cómo tengas el pie en ese momento, vas a conseguir caminar con mayor o menos facilidad. Es decir, unos pies que tienen tendencia a hincharse, si pasas mucho tiempo de pie, sufrirán las consecuencias de una punta demasiado estrecha.

En la medida de lo posible, deberás probarte el zapato, antes que nada. Es una manera de conocer cómo nos quedará ese zapato. Si has optado por una marca nueva que quizás hasta la fecha no has tenido en tu poder, habrá llegado el momento de hacerlo, de buscar una alternativa al dolor de pies, ajustando la talla al máximo.

Los mejores trucos para agradar zapatos nuevos

Disponer de tiempo antes de llevar esos zapatos es un plus. Por ejemplo, si estás a punto de casarte, nunca estrenes zapatos el día de la boda. Puedes llevarte una desagradable sorpresa. Evitar el dolor de pies en ese día tan especial, pasa por llevar una hora al día por casa esos zapatos con un calcetín grueso.

Haz vida normal, empieza a lavar las platos, doblar la ropa o planchar, verás que poco a poco se van adaptando a ti. No hay nada peor que estrenar zapatos un día tan especial y sufrir dolor de pies. De igual forma que si vas a cualquier evento y tienes los zapatos preparados, póntelos como mínimo una hora al día.

El congelador puede hacer magia. El frío es el elemento que te ayudará a que tus pies no sufran las consecuencias de un zapato pequeño. Cubre los zapatos con una bolsa y ponlos en el congelador la noche antes. De esta manera verás como el zapato sale de este elemento con un poco más de margen que es lo que necesitas para que no te duela. No es una leyenda urbana, la piel no deja de ser un elemento natural que con el efecto del congelado, si tiene un poco de agua en su interior se expande, con lo cual se hace un poco más grande.

Te has comprado unas zapatillas nuevas para empezar este 2024 en plena forma. No lo dudes, antes de ponértelas para correr y hacerte daño a los pies. Debes prepararte la noche antes. Si quieres que te queden más grandes vas a usar un poco de papel de periódico. Moja el papel de periódico en agua y ponlo dentro de estas zapatillas de lona. Parecerá que al día siguiente se ha agrandado un poco, el agua y el peso del papel de periódico harán que la lona empiece a ganar terreno y haga el mismo efecto que nuestro pie sudado, conseguirá que el zapato sea más grande.

Las cremas hidratantes para el cuerpo ayudan, especialmente en zapatos de piel o de polipiel. Pon un poco de crema en el interior del zapato y verás como poco a poco va ganando terreno, conseguirás que el zapato se haga más grande y el pie pueda entrar más cómodamente. Es un truco muy útil si tienes el pie ancho y quieres ponerte unos zapatos con un diseño estrecho.

Empieza a probar estos trucos caseros, merece la pena agrandar esos zapatos nuevos que de lo contrario, no vas a llevar o te van a causar un dolor enorme en los pies.